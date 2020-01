Estreno del debate de 'La isla de las tentaciones' contra 'Tu cara me suena'.

Los programas de televisión que se emiten la noche de los viernes desde la semana pasado han sido líderes de audiencias en sus respectivas franjas, por lo que tenemos más posibilidades de elegir qué ver en las cadenas nacionales.

'El debate de las tentaciones' en Cuatro, a las 22.05

La convivencia en Villa Playa y Villa Montaña genera tanta expectación que Mediaset estrena este debate que va a conducir en directo Sandra Barneda. En el programa se analizarán las situaciones más destacadas vividas por las parejas con los solteros y ofrecerá material inédito de los protagonistas.

Además, va a contar con la presencia en el plató de familiares de los participantes del programa y un nutrido equipo de colaboradores, junto con unas analistas expertas en comunicación y terapias de pareja.

Fani, la novia de Christofer, no ha podido contenerse y ha consumado la primera infidelidad durante la escasa primera semana que llevan en el programa.

Cuando los chicos se enfrenten a la segunda hoguera, Christofer tendrá que ver las imágenes de la traición y ver cómo Fani no se arrepentía en absoluto después del tórrido momento con Rubén.

Otra de las parejas que resulta interesante es la formada por Gonzalo y Susana, novios desde hace seis años tras salir de ‘GH 14’ ya que puede llegar a romperse debido a la sintonía de Gonzalo con Katerina, una de las solteras.

'La isla de las tentaciones'. MEDIASET ESPAÑA

'Mi casa es la tuya' en Telecinco, a las 22.00

Ser cabeza de cartel del Folies Bergère, emblemático cabaret parisino, convirtió a Norma Duval en una de las grandes vedettes europeas.La actriz, presentadora y empresaria barcelonesa recibe a Bertín Osborne en su casa en Madrid y Junto a él, descubre los aspectos que han marcado un antes y un después en su vida personal y profesional. La vedette, que fue Miss Madrid 1973, hace un repaso de su participación en diversos certámenes de belleza y de su trayectoria como actriz de revista.

Uno de los momentos más emotivos llega al recordar a su hermana Carla, que falleció hace nueve años y cuya pérdida Norma no ha superado aún. Las actrices Arantxa del Sol, Lara Dibildos, Juncal Rivero y Cristina Goyanes rememoran la faceta artística de Carla.

'Mi casa es la tuya'. MEDIASET ESPAÑA

‘Tu cara me suena’ en Antena 3, a las 22.05

Emisión de la segunda gala de la octava temporada del ‘talent show’ presentado por Manel Fuentes en el que los participantes van a demostrar el alto nivel que hay en esta edición.

En esta gala, Mario Vaquerizo será Paul Stanley (Kiss), Belinda Washington será Isa P, El Monaguillo se mete en la piel de Kiko Veneno, Rocío Madrid interpretará a Rocío Dúrcal, Cristina Ramos imitará a Jennifer Lopez, María Isabel actuará como Romeo Santos, Nerea Rodríguez imitará a Ariana Grande, Jorge González se caracterizará como Miguel Poveda y Gemeliers harán de Bustamante y Álex Casademunt.

Además, contará con la actriz Mariola Fuentes como artista invitada, que se meterá en la piel de Tina Turner para interpretar el tema ‘What's Love Got to Do with It’ delante del jurado del programa, compuesto por Carlos Latre, Lolita, Chenoa y Àngel Llàcer.

Jurado de 'Tu cara me suena'. Jose Irun

'MasterChef Junior' en La 1, a las 22.10

Llega la semifinal con los pequeños aspirantes pendientes de estar en la gran final de la semana que viene. Esta noche, los abuelos de los concursantes les trasladarán un importante mensaje para realizar el primer cocinado de la noche. Para la prueba de exteriores se desplazarán a Toledo, donde disfrutarán del espectáculo de Puy du Fou, que ha sido nombrado en dos ocasiones como mejor parque temático del mundo. Viajarán hasta finales del siglo XV, para vivir uno de los acontecimientos más importantes de la historia de nuestra gastronomía: el descubrimiento de los sabores de América, como el maíz, los tomates, el pavo o el cacao. Los aspirantes se encargarán de organizar un banquete para presentar estos nuevos sabores a comensales tan distinguidos como Cristóbal Colón. Frijoles con calabaza asada y maíz frito o guiso de pavo con batata serán algunos de los apetitosos platos que servirán a 40 comensales. De regreso al plató, la repostera Alma Obregón les enseñará trucos para preparar unos deliciosos cupcakes. Cada aspirante presentará seis cupcakes diferentes que, además de ricos y creativos, deben ser esponjosos. Tendrán a su disposición una serie de utensilios de cocina que les ayudarán a trabajar más rápido y que tendrán que conseguir saltando en unas colchonetas.

Las cocinas de MasterChef viajan a Toledo. RTVE

'Equipo de investigación' en La Sexta, a las 22.35

El programa se centra en el 'running' y en cómo cada vez hay más gente que quiere poner su cuerpo al límite y se pregunta si esta práctica al final pasa factura.

'Unidad Móvil' en Aragón TV, a las 21.35

Numerosas empresas aragonesas han conseguido que Aragón sea reconocido a nivel internacional: empresas con más de cien años de experiencia o jóvenes que presentan sus prototipos en Sillicon Valley.

Entre otras visitas, el programa se acerca a Cadrete (Zaragoza) para conocer el taller en el que el luthier Raúl Martín fabrica artesanalmente los clavicémbalos que más tarde son llevados a conservatorios como los de Salamanca, Bilbao o Gijón. En este encuentro explicará cuánto tiempo le lleva construir uno de estos instrumentos y el precio que pueden llegar a alcanzar.