'First dates', engañado por una pareja nudista: "Nos la ha colado"

Los responsables de 'First Dates' han reconocido este jueves en redes sociales que el matrimonio formado por Jero y Adriana, dos supuestos solteros de 67 años que vivieron un falso flechazo a primera vista con edredoning incluido, ha resultado un montaje. "Nos la han colado", admitían este jueves en una publicación para advertir del engaño de la pareja que participó en el estreno de First Dates Crucero, donde simularon no conocerse de nada cuando en realidad llevaban años casados.

La productora del programa, Warner Bros. ITVP España, publicaba este jueves un mensaje en las redes sociales reconociendo que habían sido engañados por Jero y Adriana, una pareja de Tazacorte (Santa Cruz de Tenerife): “Después de más de 5.200 citas… ¡una pareja nos la ha colado! Rezumaban amor pero resulta que venía de lejos. Troleo en toda regla. Embusteros del mundo, no nos estropeéis un programa tan bonito, que os vigilamos . Seguiremos creyendo en los solteros de FD y… ¡en el amor!".

Fuentes del programa de 'Cuatro' aseguran que la pareja mantenía su "mentira" incluso cuando 'La Vanguardia' publicó este jueves un reportaje en el que se recogían los testimonios de vecinos del pueblo que aseguraban haber asistido a la boda de ambos.

"Actué en su boda. Fue hace unos seis años o más", contaba a La Vanguardia un músico de la localidad tinerfeña en la que residen ambos. Todo apunta a que el flechazo que Adriana y Jero simularon en el programa fue toda una actuación para irse gratis de crucero.