La audiencia y 'Gran Hermano'

Resulta relevante pararse a analizar cómo la polémica en torno a 'Gran Hermano' no ha mermado en absoluto su audiencia y despedirá el año como el espacio televisivo actual de mayor éxito, sin rival capaz de hacerle sombra ningún día. Porque el programa de Mediaset se emite hasta tres noches por semana con datos muy superiores al 20% de cuota de pantalla, una cifra inalcanzable hoy en día excepto para eventos especiales.

La séptima edición de la versión 'VIP' afronta su recta final con una fuga de anunciantes inédita en el formato, provocada por las informaciones surgidas sobre el presunto abuso sexual que sufrió una concursante en 2017. En las últimas semanas hemos conocido detalles sobre el modo en que se gestionó aquel suceso que han generado críticas desde distintos estamentos. Decenas de empresas, ante el temor de asociarse a una marca con mala reputación, se han desligado de ella, retirando su publicidad. El objetivo era que sus potenciales clientes no les penalizasen. Lo curioso es que este castigo no se ha visto secundado por los espectadores. A estos no parece haberles influido nada de lo que se ha contado o visto y que ha puesto en entredicho al concurso. Es más, el número de personas que ha seguido los últimos debates y galas ha ido en aumento. Lo habitual en la televisión en abierto es que el público se desenganche en los intermedios, por lo que la reducción de bloques promocionales ha beneficiado en ese sentido al espacio.

Estos datos nos obligan a plantearnos varias cuestiones. ¿Cuánto peso real tiene en la población en general el ruido que se genera en la redes sociales? ¿Es de verdad un buen termómetro de lo que los usuarios de televisión demandan? ¿Está insensibilizada la audiencia de 'Gran Hermano' a cualquier escándalo y en concreto a lo que le sucedió a Carlota allí dentro? ¿O tal vez ha tomado partido en favor de Telecinco y piensa que se trata de un caso que debe resolverse en los juzgados?

No es fácil responder a estas preguntas pero sí necesario, porque eso nos va a servir para determinar qué preocupa a la sociedad actual, a qué concede importancia y en qué causas se implica. Posiblemente las conclusiones no nos gusten demasiado pero no por ello hemos de obviarlas.