Programación TV de hoy: el esperado final de la serie turca 'Dolunay' con Can Yaman

Este miércoles la parrilla de la tele viene de lo más variado. Series, programas de entretenimiento, un emocionante partido de baloncesto del Casademont Zaragoza y una película en la que Scorsese confirma sus credenciales con este brutal clásico del cine contemporáneo.

Serie: 'Dolunay (Luna llena)' en Divinity, a las 19.00

En la entrega final de la segunda ficción de Can Yaman en Divinity, tras superar diversos juicios y múltiples adversidades, Ferit y Nazli se rinden al amor. Juntos han superado estos incidentes, haciéndoles más fuertes y valientes y reforzando los sentimientos y emociones que fluyen ambos incidentes. Sin embargo, una sorpresa aguarda a la chef y al empresario, mientras se ven inmersos en los preparativos de la celebración de Fin de Año.

El restaurante de Nazli será el escenario de la fiesta de Nochevieja, en la tendrán lugar importantes acontecimientos: Fatos, la mejor amiga de la chef, realizará una declaración y una sorprendente petición; y Alya presentará oficialmente a su prometido, dejando vía libre a Deniz. Además, rodeados de sus amigos y familia, Ferit hará un regalo muy especial a Nazli, pero será ella quien realmente dé a su marido la mayor de las sorpresas.

'Ritmo urbano' en La 2, a las 20.00

Esta semana visita ‘Ritmo Urbano’ una de las personas más influyentes en la historia del hip hop de este país. Además, dirige y presenta un programa de Radio 3, ‘La cuarta parte’. Se tata de Frank T.

El protagonista de la sección de graffiti juega en otra liga. Por estilo, talento y trayectoria, Mr Trazo merece estar en el programa.

En la Ritmo Urbano Battle Edition, se disputarán las semifinales. Esta semana se emitirá la primera entre Bboy Rantaro vs Bboy Josito.

Eude estará en la sección de freestyle acompañado por Mr Ego y Dj Big Falanges explicará cómo simular una batería haciendo scratch con un vinilo. En la sección de rap estará Calero, un rapper con un estilo muy personal, y también el misterioso rapper ‘Palabra de Honor’.

El programa se completará con el libro de la semana. T Kid y The bomb Squad representan la parte más callejera del graffiti en sus inicios. Su estilo único creó escuela pese a no seguir el canon clásico de trazo grueso para destacar la pieza del fondo. Desde el año 78 hasta ahora no ha dejado de pintar. El libro muestra el desarrollo de su estilo, primero en los trenes de Nueva York y luego en pared.

Baloncesto: 'Casademont Zaragoza-Happy Casa Brindisi' en Aragón TV, a las 20.30

La Basketball Champions League es la máxima competición europea de baloncesto gestionada por la FIBA. Esta será la tercera edición de este torneo tras la escisión con la Euroliga.

'El Hormiguero' en Antena 3, a las 21.45

El programa recibe la visita del piloto español Álex Márquez que este año ha logrado el campeonato mundial de Moto 2. Con él van a hablar de cómo ha sido la temporada que le ha llevado, con solo 23 años, a hacerse con su segundo título mundial, tras el que logró en 2014 en Moto 3, y de su futuro más inmediato: su salto a la categoría reina de Moto GP donde compartirá equipo con su hermano, el ocho veces campeón mundial Marc Márquez.

Cine: 'Taxi Driver' en La 2, a las 22.00

El 8 de febrero de 1976 se estrenaba en Estados Unidos Taxi Driver, una de las obras maestras de Martin Scorsese y Paul Schrader, crónica del apesadumbrado ánimo del EE UU post-Watergate, oda sombría a Nueva York y trabajo que contiene una de las mejores y más perturbadas líneas de diálogo de la historia del cine.

Para sobrellevar el insomnio crónico que sufre desde su regreso de Vietnam, Travis Bickle (Robert de Niro) trabaja como taxista nocturno en Nueva York. Es un hombre insociable que apenas tiene contacto con los demás, se pasa los días en el cine y vive prendado de Betsy (Cybill Shepherd), una atractiva rubia que trabaja como voluntaria en una campaña política. Pero lo que realmente obsesiona a Travis es comprobar cómo la violencia, la sordidez y la desolación dominan la ciudad. Y un día decide pasar a la acción.

'Un lugar para quedarme' en Aragón TV, a las 22.15

El programa se adentra este miércoles en Monreal del Campo, la tierra del azafrán, para conocer con sus vecinos su riqueza natural, su música y tradiciones. José Ramón Plumed, José María Plumed y María Jesús Lorente enseñan a Javier Zapater a coger azafrán en el campo durante la campaña de recogida y le invitan a participar en el proceso de desbrizne.

El presentador comprueba que su flexibilidad aún tiene que mejorar cuando se cuela en una clase de pilates. Su profesora, la madrileña Patricia Caro, también profesora de danza, le enseña unos movimientos básicos en la barra de baile y comparte con él las razones por las que decidió venir a vivir a Monreal.

Los ojos del Jiloca son una formación natural que el fotógrafo Uge Fuertes le enseña a Javier desde una perspectiva y un ángulo distintos a los habituales. Con él aprenderá a “mirar” a su alrededor para captar la mejor instantánea.

En el polideportivo del pueblo, el presentador descubre que allí se juega al fútbol 8. Una vez dentro, se une a Leticia Tripiana y a sus jóvenes alumnos para demostrar sus dotes patinando en línea.

El juego de los bolos es un deporte tradicional que gana cada vez más adeptos en Monreal. Asun Buisán, Dione Muñoz, Esperanza Giménez, las mujeres del club de bolos y la asociación de amas de casa, explican las reglas del juego.

Javier asiste al ensayo de Ana Latasa y Raúl Martín. Ambos están vinculados musicalmente a la jota y a la música tradicional pero se han lanzado a cantar versiones pop. El presentador tiene el placer de tocar con ellos para conocerles un poco mejor.

El IES Salvador Victoria es pionero en los recursos del ciclo de frío y calor. Con el profesor Luis Torrijo el programa conocerá todos los detalles del trabajo que realizan en su laboratorio.

En su recorrido por la localidad, Javier conoce a José Pérez mientras cuida el jardín de la residencia donde vive y a dos enamoradas de Monreal, Conchita Lorente y Ester Rubio, con motivaciones muy distintas.

Serie: 'La que se avecina' en Telecinco a las 22.40

Tras invertir parte de su herencia en diversos negocios, Coque se ve sobrepasado por las obligaciones. Para poder gestionar sus actividades empresariales, decide contratar a Nadia, una joven camarera que compartirá con él sus ideas sobre cómo gestionar un bar. Por su parte, Alba y el padre Alejandro deciden dar un giro radical a sus vidas colgando el hábito y la sotana, y abriéndose al amor. Tras la huida de su madre a Brasil, Yoli se ve obligada a asumir de manera provisional la presidencia de Mirador de Montepinar. Además, Maite, celosa de la felicidad de Amador con Bárbara, se cuela en el Bajo A para boicotear su relación.

'La Voz Kids' en Antena 3, a las 22.40

Ya queda menos para saber quién será el ganador. Cuatro voces por equipo, dos pasarán a la gran final y sólo uno se convertirá en el ganador. Arranca una noche de duras decisiones y de grandes sorpresas en la que Rosario y Melendi tendrán que elegir a sus finalistas.

La primera noche de ‘Semifinal’ comenzará con la actuación de Fredi Leis como artista invitado y su ‘Quiero darte’, que nos regalará una emocionante actuación junto a todos los semifinalistas.

Los cuatro artistas de cada equipo Daniel, Paloma, Chavito y Paola del de Rosario Flores; y Sofía, Sara, Alan y Julio, del de Melendi; volverán a subir al escenario para exhibir su talento en busca del triunfo. Los ocho aspirantes interpretarán un tema de forma individual y durante el programa, además de las actuaciones de los jóvenes artistas, también podremos ver a los coaches sobre el escenario, ya que cantarán junto a su equipo.

También David Bisbal se animará a interpretar uno de sus temas más conocidos con una de las 'talents' de uno de los equipos rivales.

'En el punto de mira' en Cuatro, a las 22.45

Los periodistas de investigación del programa hablan con víctimas y familiares de víctimas de los manipuladores de las mentes.

Serie: 'The Disappearance' en La 1, a las 22.45

Durante una búsqueda del tesoro, en su décimo cumpleaños, Anthony Sullivan desaparece inexplicablemente. Durante la investigación posterior, los secretos familiares enterrados desde hace mucho tiempo, se descubren con consecuencias devastadoras.

La serie, un drama canadiense de seis episodios filmado en Montreal, está dirigida por Peter Stebbings y protagonizada por Peter Coyote, Joanne Kelly y Neil Napier.