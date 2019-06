Jordi Hurtado cumple años y RTVE lo felicita con humor diciendo que lo ha visto "¿crecer?"

Las mismas gafas, el mismo pelo, la misma sonrisa... Los años no pasan por Jordi Hurtado. El presentador durante dos décadas del programa 'Saber y ganar' de RTVE cumplió años este domingo, aunque parece haber encontrado el secreto de la eterna juventud y las redes no han dejado pasar la oportunidad para bromear al respecto.

La propia televisión pública quiso felicitarle con una broma: “Hoy es el cumpleaños de Jordi Hurtado. Ni a nosotros, que le hemos visto ¿crecer?, nos dice cuántos cumple... ¡Felicidades, compañero!”, escribían en Twitter. Y aportaban 21 fotos del presentador de diferentes años en las que se puede comprobar que tan apenas ha cambiado.

Hoy es el cumpleaños de Jordi Hurtado. Ni a nosotros, que le hemos visto ¿crecer?, nos dice cuántos cumple... 😄😄😄



¡Felicidades, compañero! Te vemos en https://t.co/3eloGeSTIy y https://t.co/xX9Ueuij0q #FelizDomingo pic.twitter.com/PZqoPobWuh — Archivo RTVE (@ArchivoRTVE) 16 de junio de 2019

Otros usuarios continuaron la guasa con cariño, reconociendo su larga trayectoria:

No cumple. Sólo se junta con su gente una vez al año porque los mortales lo hacemos así 🤣🤣🤣



Felicidades Jordi 😉 — Luz (@Luz2837) 16 de junio de 2019

Contando que nació en el año 478 a.C. Pues contad.... un porrón, y que bien llevados jodio... — Subterfugge (@subterfugge) 16 de junio de 2019

Es un truco, trabaja en El Ministerio del Tiempo y cruza puertas para grabar el programa. — Alejandro Castellano (@AlejoSinLimites) 16 de junio de 2019

Muchísimas Felicidades

Muchas gracias por aguantar tantos años, haciendo un Buen Programa.

Claro que se nos Nota la Edad, símbolo de que hemos vivido para Contarlo.

Sigue "primo" (soy Hurtado) — juan carlos (@juankarpenter51) 16 de junio de 2019

Incluso la Guardia Civil no pudo resistirse hace un tiempo a bromear con su supuesta "inmortalidad". En un tuit en el que animaba a renovarse el DNI, incluía una falso documento del presentador donde ponía que su fecha de nacimiento era "desconocida".

Broma de la Guardia Civil HA

Hace un par de años, cuando el programa cumplió dos décadas en antena, el propio Hurtado se refería a las bromas sobre su supuesta "eterna juventud" o su "inmortalidad". " Me sorprende la imaginación que tiene la gente para crear 'memes', pero yo lo llevo bien. Me cuido. Si haces televisión tienes que cuidar la imagen. Además, tengo la suerte de no engordar, tengo la misma talla que hace 30 años. Es mi genética", reconocía en 2017.

El misterio fue resuelto por varios tuiteros: Jordi Hurtado nació el 16 de junio de 1957. Eso suma... 62.