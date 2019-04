"Lo pasé muy mal": Màxim Huerta rompe su silencio en el programa de Ana Rosa

Màxim Huerta ha vuelto este miércoles a 'El Programa de Ana Rosa', en el que trabajó durante más de una década, con motivo de la publicación de su nuevo libro 'Intimidad improvisada'. La expectación era máxima, ya que se trataba de su primera aparición en televisión tras su dimisión como ministro de Cultura y Deporte en el Gobierno de Pedro Sánchez, lo que le convirtió en el ministro más efímero de la democracia.

Huerta ha admitido haber pasado unos meses "muy difíciles" a raíz de su dimisión seis días después de haber asumido el cargo. "Me encerré, me quede en casa y me costaba mucho volver a Madrid, a mi casa porque tenía miedo a entrar en pánico", ha explicado el periodista. "Estaba tan mal que iba en coche y no me importaba si me pasaba algo", ha confesado en referencia a la depresión que ha vivido tras su breve paso por la política. “Tú sientes que te están señalando, que jamás vas a vender algo (…), que tu vida va a morir”.

Sin embargo, Huerta ha asegurado estar ahora "ilusionado". "Después de un tiempo en el que me impuse no decir nada estar callado, de no leer nada sobre mí y con ayuda de un médico puedo estar aquí y hablar", ha añadido Huerta.

Pese a recordar con tristeza el momento de su dimisión, Huerta ha asegurado "no estar arrepentido de haber dicho que sí a Pedro Sánchez", y ha admitido incluso que "volvería a hacerlo" si se lo volviesen a pedir, porque "era hacer algo" que consideraba "ilusionante, un gran proyecto".

También ha recordado el momento en el que recibió la llamada del presidente del Gobierno para ser ministro. "Tenía varias llamadas perdidas, creía que me llamaba para preguntarme algo sobre la dirección de libros, no para ser ministro y en ese momento la cabeza va a toda velocidad porque tienes que responder y dije si. Ahí mi vida cambió", ha explicado.

Después de su dimisión, ha asegurado haber recibido una llamada de Pedro Sánchez "en el verano, antes de irse de vacaciones, y ya está" y ha agradecido los mensajes de ánimo recibidos tras su salida del Ministerio. "No me estoy victimizando, pero cuando llegan esos mensajes de gente que conoces poco te dan la vida, así que gracias", ha asegurado el escritor, quien ha reconocido que en esos momentos decidió apartarse de la vida pública.

Sobre su futuro, ha asegurado estar "muy bien escribiendo" y ha asegurado haber recibido alguna oferta en televisión. "Alguna de ellas a cambio de hablar hace meses, pero me han ofrecido muchas cosas y alguna estas bien", ha concluido.

Huerta también ha desvelado que votará a "Manuela Carmena para el Ayuntamiento, a Íñigo Errejón para la Comunidad de Madrid y al PSOE en las elecciones del 28 de abril".