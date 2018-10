Màxim Huerta bromea sobre su dimisión en la presentación de su nuevo libro

Màxim Huerta ha presentado este martes en Madrid "París será toujours París", un paseo por el París de los años 20 ilustrado por María Herreros en el que ha trabajado durante un año, en un acto en el que ha bromeado sobre su dimisión al frente del ministerio de Cultura y Deporte.

"Este libro empezó hace ya más de un año. Es que he leído por la prensa, 'Màxim Huerta se refugia en París y escribe un libro'. Chico, en tres meses, no. En tres meses, no, no me da. En tres meses puedo romper pareja pero no puedo hacer un libro", ha bromeado Huerta (Utiel, Valencia, 1971).

El periodista, escritor y exministro ha presentado esta tarde en FNAC Callao "París será toujours París", un libro editado por Lunwerg con ilustraciones de María Herreros (Valencia, 1983) en el que rinde homenaje a la Ciudad de la Luz en sus años más luminosos.