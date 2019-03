‘Los Simpson’ se suman al boicot contra Michael Jackson

Hoy se estrena en España, en el canal #0 de la plataforma de pago Movistar+, a las 22.00, ‘Leaving Neverland’, documental dirigido por Dan Reed que muestra testimonios de dos hombres que, siendo niños, habrían sufrido presuntamente abusos sexuales por parte de Michael Jackson. Un documental que impactó a la crítica en su estreno, el pasado enero, en el festival de cine de Sundance, y que tras su emisión en Estados Unidos a través de HBO los pasados 3 y 4 de marzo, ha traído consigo una cadena de cancelaciones y boicots contra el artista.

Cadenas de radio de Irlanda (RTE), de Canadá (CKOI, Rythme, The Beat y Cogeco) Nueva Zelanda, (RNZ, NZME), Australia (Nova) y Países Bajos (NH Radio) han anunciado que no emitirán ninguna canción del artista como respeto a las víctimas de abusos sexuales. Y esta semana se conocía también que ‘Los Simpson’ retiran de su emisión el capítulo ‘Papá, loco de atar’, de su tercera temporada, en el que se rendía un homenaje a Michael Jackson. En palabras de James L. Brooks, productor de la serie, «fue un episodio diferente, un tesoro. Hay muchos buenos recuerdos en él, pero no se quedarán. Estoy en contra de la quema de libros, pero este es nuestro libro y se nos permite sacar un capítulo», afirmó el jueves al diario ‘The Wall Street Journal’. Michael Jackson puso la voz al personaje de Leon Kompowsky, usuario de un psiquiátrico con trastorno de personalidad.

Las dos víctimas

El documental recoge los testimonios de Wade Robson y James Safechuck, que cuentan cómo Jackson abusó de ellos cuando tenían 7 y 10 años, respectivamente. Robson era un niño prodigio que imitaba a Jackson en su Australia natal, y que ganó un concurso que le permitió subirse al escenario con el cantante. Safechuck era un modelo publicitario que coincidió con Jackson en la grabación de un anuncio para Pepsi. Según cuentan, Jackson llevaba a cabo el mismo ‘modus operandi’: tras entablar relación con las familias e invitarlas a pasar una temporada en su rancho Neverland, prometía ayudar en las carreras artísticas de los pequeños y proponía quedarse con ellos a solas una temporada para enseñarles pasos de baile o conseguir contactos en el mundo del cine.

Los testimonios de Robson y Safechuck, que la crítica calificó de «muy creíbles», formaron parte de un programa especial presentado por Oprah Winfrey el pasado 3 de marzo en Estados Unidos y que contó con la presencia del director del documental y de sus dos protagonistas.

Los seguidores de Michael Jackson se mostraron muy activos en los últimos días y dejaron mensajes contra los protagonistas, el director de la cinta y la propia Oprah (quien ha confesado varias veces que sufrió abusos sexuales de niña). También criticaron con miles de mensajes a la cantante Sia, que mostró públicamente su apoyo a Wade y Safechuck.

La familia de Michael Jackson afirma que el documental solo busca «el dinero fácil» y critican a los dos protagonistas, «reconocidos mentirosos que testificaron a favor de Jackson años atrás». Además, amenazaron con acciones legales contra la cadena HBO.