Clínica Baviera rompe su relación publicitaria con Dani Mateo por sonarse en la bandera de España

La propia Sexta la que decidió eliminar el vídeo en el que el humorista fingió un estornudo y se sonó la nariz con lo que tenía más a mano: la bandera española.

El comunicado de Clínica Baviera dice lo siguiente:

"Desde Clínica Baviera defendemos la libertad de expresión, pero siempre dento del marco legal vigente.

Clínica Baviera, como mo puede ser de otra forma, está claramente del lado de nuestra Constitución y del marco de convivencia que supone y, por lo tanto, abogamos por el respeto a los símbolos que repesentan este espacio de convivencia.

Dicho esto, no podemos defender expresiones como las realizadas por Dani Mateo, motivo por el cual hemos decidido retirar las acciones publicitarias con el mismo".

Además, este viernes, Dani Mateo ha decidido abandonar la red social Twitter.

Cierro esto un rato. No me hace bien... Solo quería recordaros que, mientras nos reímos, no nos pegamos y eso es bueno. Muy bueno. En la guerra no hay risa. Un abrazo.