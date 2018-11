La Sexta borra un vídeo en el que Dani Mateo se sonaba en la bandera de España

Nueva polémica con el programa ‘El Intermedio’ en el centro. El presentador Dani Mateo protagonizó este miércoles un ‘sketch’ en el que acabó sonándose los mocos en la bandera de España. Esto generó una gran controversia en las redes sociales, hasta el punto que la Sexta ha eliminado este jueves el vídeo de su sección de destacados, mientras que Mateo se ha visto obligado a justificarse.

El humorista empieza leyendo las indicaciones de un conocido fármaco anticatarral, el Frenadol, que recuerda que está "especialmente indicado para resfriados y procesos catarrales". A continuación cita la composición del medicamento, para interrumpirse en un momento dado y pegar un estornudo sobre la bandera, antes de sonarse los mocos en ella.

La parodia continúa con Mateo sorprendido al caer en la cuenta y pidiendo "perdón". "Yo no quería ofeder a nadie", lamenta, y pide repetir el 'sketch'. "No quería ofender ni a los españoles ni al Rey, ni mucho menos a los chinos, que venden estos trapos", sigue. "Perdón, señores de la Audiencia Nacional, no soy yo, son las contraindicaciones; lo pone aquí", termina.