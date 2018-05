Israel sigue favorita a una semana de la final y Amaia y Alfred continúan duodécimos

La cantante israelí Netta con su tema "Toy" se mantiene como la gran favorita para ganar Eurovisión a una semana de la gran final del festival, para el que las casas de apuestas sitúan a los españoles Alfred y Amaia en duodécima posición con "Tu canción".

Netta acumula dos meses inamovible en la cima de las listas de apuestas, que colocan en segundo lugar al representante de Noruega, Alexander Rybak, que ya ganó el festival en 2009 y vuelve este año con el tema "That's How You Write a Song", con el que ha escalado posiciones en las últimas semanas.

La estonia Elina Nechayeva cierra el podio con "La forza", seguida por los franceses Madame Monsieur, con "Mercy", y el checo Mikolas Josef, que defenderá "Lie to me" a pesar de iniciar su camino en Eurovisión con el pie izquierdo, ya que sufrió un accidente en el primer ensayo.