Estas son las canciones con las que los concursantes de Operación Triunfo competirán en la gala final

Entre los cinco finalistas se encuentra el ganador del programa, por eso, los concursantes han decidido poner toda la carne en el asador y elegir ellos mismos las canciones con las que deleitarán a los espectadores el próximo 5 de febrero.

La actuación grupal 'Mi gran noche', que contará con la participación del propio Rapahel, será la encargada de inaugurar la gala final.

En cuanto a las actuaciones individuales, Amaia ha escogido el tema 'Miedo', del grupo M-Clan. Por su parte, Aitana vuelve a atreverse con un tema de la australiana Sia, 'Chandelier', tras interpretar en la gala 10 del programa 'Cheap Thrills'.

Alfred ha decidido probar suerte con 'Don't stop the music', aunque no ha desvelado si lo hará con la versión de Rihanna o con la de Jamie Cullum.

La concursante gallega Míriam interpretará 'Invisible', de Malú y, por último, Ana Guerra, cantará 'Volver', un tango de Carlos Gardel de 1934.

Sin embargo, estas no serán las únicas actuaciones de la noche, ya que los cinco finalistas interpretarán las canciones con las que debutaron en la gala 0, que fueron 'Georgia on my mind', de Ray Charles, en el caso de Alfred; 'Starman', de David Bowie, interpretada por Amaia; 'Bang, Bang' de Jessie J, Ariana Grande y Nicki Minaj, que volverá a ser cantada por Aitana; 'No te pude retener', de Vanesa Martín, interpretada por Miriam y 'Cómo te atreves', de Morat, que volverá a sonar de la mano de Ana Guerra.