Vuelve el ‘héroe solidario’, Juan Valdivia

Por la logística, o por lo que fuere, previa y gustosa donación, me llegó tarde el disco que grabó Juan Valdivia para ayudar de nuevo a los niños desfavorecidos que la ONG Global Humanitaria tiene como objetivo. Tardanza que no obsta para dejarlo en el tintero. El guitarrista de Héroes del Silencio muestra de nuevo su alma solidaria, como previamente lo hizo subastando dos guitarras suyas o apoyando la construcción de una escuela con su nombre en la India. El disco viene delicadamente envuelto en una funda troquelada y en su interior una preciosa canción, La infancia que salvaste, con el sello peculiar de Valdivia a flor de piel. No es solo un motivo solidario sino también un magnífico objeto de coleccionismo, firmado personalmente por el propio Valdivia. De esto y de Héroes, cómo no, aunque un poco a su pesar, habla Juan en esta entrevista con la parquedad que le caracteriza. También con mucha sinceridad.

De nuevo, otra colaboración con Global Humanitaria. ¿Qué te lleva a involucrarte en estas acciones benéficas?

Después de conocer hace unos cuantos años a Andrés Torres, presidente de Global Humanitaria, que es guitarrista además, y que solo me pidió que le firmara una guitarra para llevarla a un proyecto suyo, nos hicimos muy amigos y me invitó a ver las cosas que hacían. También me sugirió hacer un video en La India, que encima era para ayudar y abrir una escuela, y aquello fue todo un regalo.

La presentación del disco con la canción es preciosa, un objeto benéfico, pero también de coleccionismo. ¿Intervienes tú en esa parte artística o es cosa de Global?

Es cosa de Global pero siempre me lo enseñan todo antes para que dé mi opinión. Siempre es muy fácil con ellos.

En lo que sí intervienes, obviamente, es en la canción. Y de qué manera. Tu sello compositivo y de guitarra bien reconocible brilla al 100%. Es difícil quitarse de encima ese estilo tan personal tuyo. ¿Lo haces para agradar a tus seguidores o porque es lo que sale o dominas y no quieres escapar de ese registro?

Es lo que me sale, pero por supuesto que quiero agradar a quien lo oiga.

Suena tu guitarra, con ese echo & chorus tan personal, que bien conocen tus seguidores, hay una eléctrica que parece arrancada a David Gilmour y unas transiciones con el piano muy ajustadas, construyendo el puente perfecto para dar entrada a las guitarras. El conjunto es simple, pero muy bien armado y delicado. ¿Cómo te sentiste o te sientes cuando lo terminaste?

Es alguna de las ideas que tenía por ahí guardadas desde hace años. No creo que la hubiera sacado nunca, pero, como era para una buena causa, me animé.

Es la primera vez que metes tu piano en una canción… ¿Te sientes con capacidad para darle más protagonismo en una futura canción?

El piano es un instrumento que me encanta y me ayuda mucho para componer. Algunas melodías las compongo con el piano y las toco con la guitarra y viceversa.

Y también hay ritmos programados por ti mismo, porque todo te lo has fabricado tú solo en casa, ¿no? ¿Ha sido dificultoso o salió con sencillez y rapidez? ¿No pensaste en contar con alguien más?

Con la tecnología actual es muy sencillo grabar, y ahora uno en su casa puede probar cosas por sí mismo, además de que todos hemos estado confinados y aislados.

Juan Valdivia, en una composición fotográfica junto a su guitarra y la galleta del disco. Javier Cebollada/Efe

El vídeo es un resumen de tragedias y calamidades en el mundo -desde las torres gemelas a las pateras o los huracanes- que conducen al final al objetivo primordial de las imágenes: la defensa de los niños. ¿Viste el vídeo antes de componer la canción o se ha hecho después un montaje al hilo de la bella tristeza que transmite la música? ¿La imagen te ha guiado a la canción o ha sido al contrario?

Global Humanitaria ha hecho el vídeo porque saben lo que se debe mostrar al mundo. Yo les he dado el tema. Como me fui a la India y Jordania con ellos, ya imaginaba algunas imágenes que podrían utilizar. De alguna manera, todo está unido.

En 2018 fue la subasta de una de tus guitarras icónicas, ahora el disco. ¿Qué puede ser lo próximo?

¡Ojalá! Ya se nos ocurrirá algo.

¿Y un nuevo disco LP como fue Cactus? ¿No te ha dado fuerza esta nueva canción para abordar un disco grande, que con tanto deseo claman tus seguidores? ¿Es pereza? ¿Desgana? ¿Falta de inspiración? ¿Dificultades técnicas o logísticas? ¿El peso de Héroes? ¿Temor? ¿Cuál, o cuáles, son realmente los motivos por los que no has acometido una nueva empresa en solitario?

Todos los motivos que citas y muchos más, pero estoy contento de lo que hice.

Hasta qué punto se echan de menos estas canciones que ha habido quien le ha puesto voz bunburiana a esta canción, La infancia que salvaste, en Youtube… Pura nostalgia de Héroes, me temo. ¿Cómo lo ves tú? ¿La has oído?

Lo ha hecho muy bien.

Por cierto, ¿sientes tú realmente nostalgia por Héroes? ¿O es un presente permanente e imborrable? En 2020, ¿qué rescoldo hay en tu memoria del grupo? ¿Agradable, desagradable, memorable…?

Muy memorable.

¿Qué fue lo mejor que quedó de Héroes en ti?

La gente que haya sido feliz con el grupo.

¿Y lo peor?

La que haya sido infeliz.

Si ahora mismo, o en meses próximos, se plantease la posibilidad de una nueva reunión, ¿te meterías de cabeza en ello?

No.

¿Puedes dar alguna razón a esta negativa tan contundente?

No me quiero extender por ahí. El tema es solo Global Humanitaria.

¿Sabes qué efecto tuvo la subasta de la guitarra? ¿Se llegó a construir la escuela en Siria?

Le tocó a uno de Zaragoza y sí que ayudó para los proyectos. En especial para uno de Jordania.

El disco La infancia que salvaste, firmado de puño y letra por Juan Valdivia. Matías Uribe

¿Y de este disco, qué esperas? Te has involucrado tanto que hasta has firmado todas las copias que se están vendiendo, al parecer muchas. Por cierto, la firma es tan original como preciosa, sobre una guitarra…

Sólo espero que le sirva a Global Humanitaria para seguir creciendo.

¿Cómo estás viviendo estos duros meses de pandemia? ¿Qué haces a diario?

Ahora mismo y con la llegada de las vacunas, más esperanzado, porque el virus perderá espacio.

¿Algo más que quieras añadir?

Dar las gracias a todas las personas que lo han compartido conmigo.