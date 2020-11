Cuando hoy sufrimos una especie de "cárcel" por el forzoso aislamiento, me viene al recuerdo algo que deseo compartir con vosotros...

La inolvidable experiencia

de impartir magia y ciencia,

entre presos de verdad.

Un granito de arena

para hacer ver,

que hay otra realidad.

Cuando la Astrología entró en la cárcel, "y yo con estos pelos"...

Bien sabido es que antaño, la astrología y hasta sus "usuarios", no pasaron buenos momentos. Persecuciones, excomulgaciones y hasta la pena capital. Bueno, eso eran en otros tiempos, en esta ocasión entró de buen agrado. Aún estaba en pleno funcionamiento la Cárcel de Torrero en Zaragoza y el médico psiquiatra de la misma me invitó a dar dos conferencias sobre Astrología, una para los reclusos y otra para ellas. La experiencia es como para escribir un libro, su colofón es la metopa que veis en la foto, hecha por los mismos reclusos y que me obsequiaron, en agradecimiento a la bonita experiencia que mutuamente vivimos.

Años más tarde, se me invitó a realizar un par de conferencias en la actual Cárcel de Zuera, en esta ocasión, y con mejores medios técnicos, la experiencia fue también maravillosa. El grado de interés de los reclusos me sorprendió, pero lo que más me agradó, fue que días después, los propios cuidadores de esta gente me comunicaron que, durante varios días posteriores al evento, el ambiente general en la cárcel había sido de una calma total. Cosas que tiene la buena "magia" a la hora de manifestarse.

Al menos por una tarde entraron los astros en una cárcel, pero con el fin, de hacernos sentir en libertad...