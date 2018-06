Erecciones nocturnas y otras consultas de los lectores: el doctor Sánchez Zalabardo contesta

En la actualidad, la importancia de encontrarse bien ha ido ganando peso y la salud se ha convertido en una de las máximas preocupaciones de las personas, cuya calidad de vida ha experimentado un significativo aumento en los últimos años. Para resolver las dudas sobre urología, el experto Manuel Sánchez Zalabardo, urólogo del Hospital Quirónsalud Zaragoza, ha contestado a algunas de las preguntas enviadas por los lectores a través del consultorio médico de Heraldo.es. Candidiasis

Lector: Hola, soy hombre y mi pareja (mujer) me ha comentado que tiene candidiasis, pero que no me preocupe porque los hombres no pueden padecerla. ¿Puedo estar contagiado? ¿Debo aplicarme alguna crema o tratamiento como está haciendo ella?

Respuesta del doctor: La presencia de hongos, como la candidiasis, que afectan a los genitales es más frecuente en las mujeres que en los hombres y generalmente aparecen tras la toma de antibióticos o la disminución de las defensas del organismo. En el hombre es posible el contagio tras relaciones sexuales, y los síntomas son el enrojecimiento y descamación del glande. Si no se presentan estos síntomas no es preciso aplicar pomadas ni otros tratamientos, pero es fundamental una buena higiene diaria y evitar la humedad a nivel del glande.

Frecuencia miccional