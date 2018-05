El susurrador de caballos de Montañana

Generalmente los caballos difíciles han "tenido experiencias complicadas con los humanos", explica, pero si te acercas a ellos con "honestidad, humildad, firmeza y equilibrio se crea como una magia", dice Serrano, para quienEstá estudiado, es el ser vivo más apto para valorar tu actitud, tu ser real, y para captar lo que transmite el ser humano", incide el domador, quien recuerda que además de utilizarse en distintas terapias,Sobre el tiempo necesario para reconducir a estos animales no hay nada escrito. "Cada caso es una historia distinta, normalmente me traen caballos indomables, pero les demuestro que en el día puedo llegar a montarlos", explica.

Hipnosis de caballos

Serrano asegura hacerse con los ejemplares más indómitos, como una vez en la que "solo con una cuerda y sin gritar, monté en caballos salvajes de las marismas rocieras que nadie había montado antes", comenta el adiestrador, y en su web pueden verse vídeos de amansamiento y doma de potros cerriles, así como prácticas de lo que se conoce como hipnosis de caballos. "He observado que los caballos pueden llegar a un punto en el que entran como en un trance al que llamamos hipnosis, yo lo he comprobado con mis experiencias", comenta Serrano.



Este zaragozano comenzó de manera autodidacta y no es capaz de cuantificar cuántos animales ha domesticado. "Con 9 ó 10 años me busqué la vida para ganar dinero y a los 13 años me compré mi primer caballo porque mi padre no podía", comenta.Desde entonces, se ha movido con familiaridad entre estos animales, pero asegura que su 'boom' profesional y reconocimiento ha sido en los tres últimos años, en los quee incluso ha amansado caballos en Cantora, la finca de Isabel Pantoja."He tenido la sabiduría de buenos maestros y la de los propios caballos", comenta el joven, quien asegura que en tanto tiempo no ha tenido percances pese al riesgo que conlleva su actividad. "El daño más gordo que he tenido en mi vida me lo hice el otro día, me pisó un caballo y ahora ando con el dedo roto de un pie", dice Serrano, quien subraya que "el caballo siempre avisa, otra cosa es que tú no te des cuenta".