La razón por la que Chanel no cantó 'SloMo' en las Fiestas del Pilar de Zaragoza

El concierto del Pilar Pop Festival de Zaragoza contaba entre sus estrellas invitadas con Chanel Terrero, la bailarina catalana de ascendencia cubana que alcanzó el tercer puesto en Eurovisión 2022 representando a RTVE. Chanel ha manejado su carrera con tiento desde ese gran éxito, midiendo muy bien los pasos dados, pero sin dejar de lado el tema con el que concursó, ‘SloMo’, y que le proporcionó tanto impacto mediático. Sin embargo, la canción no asomó por su breve repertorio en la plaza del Pilar el pasado 11 de octubre.

Chanel es una buena cantante y excelente bailarina, con un currículum sólido en el mundo del teatro musical. Precisamente la coreografía del citado tema fue uno de los puntos fuertes de su propuesta en el certamen musical europeo: el responsable de esos espectaculares pasos de baile es el estadounidense de origen nipón Kyle Hanagami, de 37 años de edad, nacido y radicado en Los Ángeles.

Las polémicas de Kyle Hanagami, el coreógrafo de 'SloMo'

Hanagami es una estrella en su sector. De hecho, ha trabajado con varias de las estrellas más grandes del pop, desde la reina Beyoncé a Jennifer López o Britney Spears, pasando por Alicia Keys o Justin Bieber. Con Chanel se entregó al máximo, preparando junto a ella la coreografía de ‘SloMo’ en las islas Canarias antes de que la cubana fuese a Turín a defender la canción, algo que hizo de manera impecable.

Hanagami siguió en contacto con Chanel en los meses siguientes. De hecho, es el responsable de la coreografía de ‘Take’, otro de los éxitos de la artista. Sin embargo, las cosas no acabaron bien entre ellos. Además, el bailarín se molestó mucho con RTVE a principios de este año por un chiste de Los Morancos, en el que se bromeaba con la etnia china. Aunque dijo entender que no había ánimo racista, sí sometió el sketch a sus seguidores en las redes con la pregunta de si les parecía racista, con un abrumador 86% de afirmaciones. También dijo que nunca más trabajaría para RTVE.

El año pasado, en el mes de abril, Hanagami demandó a Epic Games por un baile del popular juego ‘Fortnite’ que se parecía en exceso a una coreografía del californiano, aunque esa demanda fue desestimada cuatro meses después. En el caso de ‘SloMo’, la razón que parece estar detrás de que Chanel no la interprete en público es que esa coreografía tenía como destino el festival, y que su uso libre ya estaría fuera de contrato en la actualidad, por lo que para seguir usándola debería pagarle una cantidad no especificada a Hanagami.

Chanel contesta a sus fans zaragozanos

Durante el concierto de la plaza del Pilar fueron muchos fans los que esperaban ver a la artista cantando y bailando el tema que había triunfado en Eurovisión 2022. Un usuario de la red social Instagram escribió tras el concierto: "Toda Zaragoza quería verte cantar 'SloMo' y nos dejaste con las ganas... No entiendo porque no cantaste la canción que te hizo tan famosa y tantos buenos ratos nos ha dado a los demás". A lo que Chanel reaccionó contestando: "Pues porque hay muchas cosas que no sabéis".