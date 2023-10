La otra cara de los puestos del Pilar: "Duermo en mi furgoneta; me piden 400 euros por una habitación"

Asiduo a las Fiestas del Pilar desde hace 15 años, el músico callejero y vendedor ambulante Luis Alberto Guajan sigue la misma rutina todos los octubres por estas fechas: aparca su furgoneta "bien insonorizada" en una calle aledaña al paseo de la Independencia de Zaragoza y en ella pernocta.

Cual caracol con su casa a cuestas, en su vehículo guarda los equipos de sonido, "mercadería" y cajas con ropa y otros enseres. Y por un lateral accede a la 'cama', un colchón de 120 cm. en el que duerme "cómodamente". "Está forrada para descansar y dejo las ventanas abiertas. Nunca he tenido ningún problema por pasar las noches aquí. Si me alojara en hoteles no me rentaría venir a los Pilares. Me gustaría encontrar un piso económico, pero los precios están disparados. Me piden 400 euros por una habitación, una semana; prefiero dormir en la furgoneta", indica.

También Germán, feriante afincado en Valencia, durmió en su coche los primeros años, pero desde hace 4 lo hace en casa de una conocida (ecuatoriana, como él) que le alquila una habitación con aseo por 100 euros durante las fiestas. "Algunos amigos míos duermen en sus furgonetas; yo la tengo aparcada en el centro y en ella dejo los juguetes y bisutería. Vendo pulseras y collares y mi mujer hace trenzas. Estamos en un puesto en Independencia y salimos casi todas las tardes. Vamos de feria en feria y las Fiestas del Pilar nos sale rentable, si no no volveríamos. Es un público bueno", subraya.

La estampa de furgonetas aparcadas en algunas vías céntricas de la ciudad se repite cada año. Para unos, hacen de almacén y para otros, también de descanso durante el trajín del trabajo diario. "Damos sabor y alegría a las fiestas y la gente de Zaragoza nos anima a volver. Y nos dejamos la plata; en nuestro caso, 30 euros al día por persona en restaurantes. Se aporta económicamente", comenta uno de los miembros del grupo Yakari, de música andina variada e instrumental.

Yakari lo forman cinco músicos de origen latinoamericano y residen en ciudades españolas distintas. Solo se reúnen para tocar en las Fiestas del Pilar como 'hobby', ya que cada uno tiene su empleo. Tiempo atrás era distinto y no tenían familia, de ahí que se dedicaran de lleno a disfrutar con lo que más les gusta. "Solo sacamos para cubrir gastos y volver a casa. Y algún año nos ha pasado tener que llamar a familiares para que nos mandaran un giro", cuenta otro miembro del grupo a modo de anécdota.

"Nos han robado y vaciado la furgoneta"

Acuden a los Pilares siempre y cuando el Ayuntamiento de Zaragoza les conceda el permiso (la autorización de actividades artísticas en la vía pública específicas para estas fiestas) y este año les ha tocado el puesto número 50 en el paseo de la Independencia. Muy cerca de ahí han aparcado sus coches y cada noche uno de ellos duerme por seguridad en la furgoneta donde guardan los equipos y los instrumentos. Y es que, como advierten, tienen "malas experiencias". "Nos han robado y vaciado el vehículo. En fiestas pasan estas cosas", afirman. El resto suele alojarse en casa de amigos.

Furgonetas aparcadas en una céntrica calle de Zaragoza, este martes. H. A.

Por su parte, Luis Alberto Guajan suele trabajar (como músico y vendedor ambulante, según los casos y permisos) en ferias cercanas a Madrid, donde reside. "En Alcorcón, Alcalá de Henares, San Sebastián de los Reyes... Y también en Lugo, Pontevedra, Portugal y los Pilares, que son las últimas fiestas grandes a nivel de España. Después del verano casi todos los compañeros músicos nos encontramos en Zaragoza", asegura. Él toca música folklórica (cumbias peruanas, de los Andes...) junto a su amigo "Eduardo Pérez" y estos días actúan en Independencia. "Este año hay más gente. El tiempo acompaña y hay más turismo. Los que se paran a escucharnos nos suelen dejar 1 euro o la voluntad. Se van agradecidos por la música y tenemos algún CD", explica. Para él, es rentable hacer los Pilares y habla de "1.000 euros limpios" de ganancias en total.

Aseo en Cáritas o en albergues

Eso sí, habla de "mucho sacrificio". Conducir de un lugar a otro y pasar "malas noches" de poco descanso. "A veces, entre que recogemos todo, terminamos a las 1.00 o las 2.00 y a la mañana siguiente, sobre las 7.00 y 8.00, tengo que estar pendiente de pagar el parquin (zona azul). Si no, toca una multa y supone pérdidas", observa. Y a la hora del aseo o bien acude a Cáritas o a un albergue del centro de Zaragoza o a un parquin que está abierto las 24 horas y donde tiene un conocido que le facilita el acceso. "Después suelo comer en un (restaurante) chino o en cualquier bar", admite.

A pesar de los peros, a este ecuatoriano (con doble nacionalidad) le gusta su tipo de vida. "Me siento libre: voy a un sitio, pido los permisos, pago los impuestos, aparco donde no moleste y me dedico a trabajar en lo que me gusta, que es la música y tocar", dice. En esta ocasión, en unos días le harán compañía su mujer y su hija. "Así salen de la monotonía, fuera de Madrid".