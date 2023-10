Programa de las Fiestas del Pilar del viernes 6 de octubre en Zaragoza: del musical 'Grease' a Taburete

¿Quién dijo que el viernes 6 de octubre no hay Fiestas del Pilar? Aunque tradicionalmente el pregón sea el sábado, todos los zaragozanos y zaragozanas saben que la cosa se mueve desde el día anterior: de hecho, en los días previos ya hay runrún, risa floja y motivos para creer que las fiestas están arrancando. Este viernes no faltan conciertos, fiestas, espectáculos callejeros, delicias gastronómicas, exposiciones (hay tiempo para todo) y otras buenas razones para no quedarse en el sofá, al menos como sustitutivo de unos buenos bailes.

Si no tienes entrada para Sabina ninguno de los dos días previstos en el calendario del poeta de Úbeda para Zaragoza, no pasa nada: hay más poetas en danza por la ciudad. Nito Pinilla, por ejemplo, un ‘crooner’ zaragozano que canta canciones inolvidables del pop y el rock español de varias generaciones en la Rotonda de Delicias. Para públicos masivos están Andy y Lucas en la Multiusos y Taburete en el Espacio Zity, mientras que aquellos que prefieran sonidos más afilados tienen a Biznaga y Cuchillas en Las Armas o La Zowi, una fiera en el escenario, en Oasis. Los musicales Grease (Palacio de Congresos), La Historia Interminable (Principal) y Divinas (Arbolé) echan un pulso por el público con Fabiolo (Rafa Maza) y su nuevo espectáculo en Las Esquinas, o Teatro Indigesto con su siempre desternillante ‘Comisaría en Fiestas’.

Programa completo de las Fiestas del Pilar del viernes 6 de octubre