'Grease' llega al Palacio de Congresos en las Fiestas del Pilar de Zaragoza: horarios, entradas y precios

Hace poco más de un año fallecía Olivia Newton-John, la protagonista de una de las películas más famosas del cine: 'Grease'. Su participación en este filme la consagró como una de las estrellas del momento y la producción se convirtió en un clásico tras su estreno, hace 45 años. En la pantalla, la actriz interpretaba a la joven Sandy Olson y compartía pantalla con John Travolta con quien interpretaba canciones como o 'You are the one that I want' o 'Greased Lightnin' que se habían estrenado unos años antes en las tablas de un teatro de Chicago. Para celebrar los 50 años de existencia de 'Grease', el musical aterrizará en Zaragoza en plenas Fiestas del Pilar 2023 y se suma al programa de actos ya concretados para las fiestas de Zaragoza. Desde el 5 al 15 de octubre se podrá disfrutar de toda la magia de este espectáculo en el Palacio de Congresos de la capital aragonesa.

La nueva producción viene de la mano de SOM Produce y ha sido reconocida en los XIV Premios del Teatro Musical con el galardón a la mejor coreografía, la mejor interpretación femenina y el mejor diseño de iluminación con esta nueva producción "como nunca se había visto antes".

Laca, faldas de vuelo, gomina y 'looks greased' llenarán el escenario del Palacio de Congreso de Zaragoza que, durante una semana con días de varias sesiones, se convertirá en el instituto Rydell, donde estudiaban Danny, Sandy y sus compañeros en una versión “rejuvenecida”, firmada por David Serrano, que ha dirigido musicales como Billy Elliot y con un elenco formado por jovencísimos artistas de gran talento. Quique González da vida al rebelde Danny Zuko y Natalia Serra a Sandy, aunque en esta ocasión ni Zuko es tan macarra, ni Sandy tan sumisa.

Fechas, horarios y dónde comprar las entradas para 'Grease' en las Fiestas del Pilar

Las entradas para el espectáculo ya pueden adquirirse en cajeros Ibercaja y en la web de la entidad bancaria y tienen un precio de entre 45 y 59 euros. Estas son las sesiones para las que se pueden comprar entradas: