El talento aragonés se foguea en las Fiestas del Pilar como telonero de lujo

Las Fiestas del Pilar se han acabado, vuelve la rutina tras días de calle y jarana, pero la resaca no siempre trae dolores de cabeza. De hecho, para un buen número de músicos zaragozanos, lo que han dejado son buenas sensaciones en forma conciertos coronados con el aplauso. Ya fuera como teloneros de figuras foráneas o como parte de carteles populares en escenarios repartidos por toda la ciudad, un buen número de talentos locales recordarán estas fiestas con una sonrisa.

No están todos los que son, pero sí son todos los que por aquí desfilan. Ester Vallejo, por ejemplo, compartió velada con Club del Río y el mexicano Caloncho en el escenario del C.C. Estación del Norte, una cita de altos vuelos para los que aman la música artesana. Ziro compartió sus acertadas versiones de éxitos populares en las Ebro Food Trucks, los Melancrónico (están de buen año, con un documental dedicado en Netflix) lideraro la cita Zaragoza Emergente y el dúo Santoral pavimentó con destreza el camino hacia la ‘rave’ de Zahara. En cuanto a Viki & The Wild, no perdieron ocasión de sacar las garras en el escenario de las Food Trucks, con Viki Lafuente oficiando su habitual liturgia de puro rock, y Bigott se alió con Joana Serrat para un vermú diferente en el Parque de la Paz.

Tocar con referentes personales

El talento de Ester Vallejo goza de un refrendo sostenido en los últimos tiempos. La cantautora y percusionista celebra haber tocado el pasado sábado con gente que es referente para ella, especialmente Club del Río. “Me hizo mucha ilusión, porque musicalmente somos un poco afines, y nunca los había visto en directo; me encantaron sus armonías y la tímbrica especial en las percusiones. Por otro lado, el hecho de tocar en el Pilar es una suerte, y era mi primera vez: toda una oportunidad”.

La zaragozana quiere consolidar su trayectoria como compositora e intérprete. “La idea es seguir haciendo mi propia música y que vaya evolucionando; al haber estudiado percusión me apetece ir implementando esa parte y que se convierta en un sello personal para mi propuesta como autora. En Aragón hay grandes percusionistas, quiero citar al compañero David Sánchez, que suele tocar percusión latina con Layla Añil; me gusta mucho lo que hace. Bueno, y mi hermana Beatriz, que toca conmigo. Y no me olvido de mi profesora en el Conservatorio Profesional, Blanca Gascón, que siempre me ha motivado a seguir en la música; le estoy muy agradecida”.

Ester Vallejo, el pasado sábado, en el escenario del C.C. Estación del Norte. C. D. L. R.

Guillermo Molina, vocalista de Ziro, no ahorraba epítetos este lunes a la hora de definir su emoción por lo vivido en la tarde-noche del jueves 13. “Fue muy especial tocar en casa, en las fiestas, viendo el Pilar de fondo desde el escenario. No llevamos mucho tiempo y hasta ahora habíamos hecho cosas más íntimas; sentimos el calor de mucha gente que no nos conocía y que valoró lo que hicimos. Aunque nuestros conciertos son de versiones, hemos sacado un tema propio, ‘Viejos locos’, dedicado a nuestros mayores y que se recibió muy bien en el concierto; la semana que viene estrenaremos el videoclip que nos han hecho los amigos de Phorus, dirigido por Diego López Villagrasa”.

Alberto Solobera y Elvira Vallés, de Santoral, con sus túnicas. José Miguel Marco

Elvira Vallés y Alberto Solobera forman Santoral. El día 13 tocaron en el Jardín de Invierno antes de Zahara. “Compartir escenario con Zahara fue memorable para nosotros -explican- porque nos ha descubierto mucha gente y eso es muy importante para un grupo de nuestro nivel, que no tenemos promo, ni manager y todo es autoeditado. ¡Seguro que hay público nuevo de esa noche que vendrá al Terremoto Apache Fest el 28 de octubre en la Sala Creedence! Allá os esperamos a todos”. Santoral tiene dos discos editados: ‘Pecado sin espinas’ y ‘El fantasma de la libertad’. Su videoclip ‘Noche de insomnio’ habla bien a las claras de un gusto por el surrealismo y el marcado carácter fílmico de su música.