Anni B. Sweet: "En la Lata de Bombillas ponen buena música"

Girar con Los Estanques es una novedad en su carrera. ¿Fue algo planeado, o más bien un flechazo artístico?

Surgió de manera natural. Con Íñigo íbamos a colaborar en una canción, pero estuvimos tan a gusto y hubo tanta química creativa con lo que hacía uno y otro que decidimos seguir. Le pasaba canciones, él me mostraba ideas de producción y arreglos… de pronto, tuvimos un disco.

Ahora, carretera y manta. ¿Qué tal la experiencia, aunque el invento lleve apenas media docena de fechas?

Los chicos son buenos compañeros, muy graciosos, echamos muchas risas; estamos conociéndonos, habituándonos a las posiciones correctas en el escenario, buscándonos un poco para identificar lo que falta en cada momento. Ya sabes que tanto el disco como el concierto son del tirón, de arriba abajo, y la cosa es compleja; hay que echar muchas horas de ensayo para defender estos temas como es debido, pero llevamos un año en el local de ensayo.

¿Ya han identificado las rarezas mutuas?

Qué te digo… somos un poco por el estilo, nos encanta pasarlo bien y al mismo tiempo, que salgan las cosas, darlo todo musicalmente. Trabajar con ellos me hace aprender un montón, y eso me encanta. Además, cuando voy con mi banda que integra a parte de los Rufus T. Firefly y otros compañeros de siempre, somos la misma cantidad de personas en el escenario, no me resulta rara la sensación. Cambia el concepto.

El día anterior están en Valencia. No van a tener mucho tiempo para pasear por aquí.

Qué va, y además tenemos la responsabilidad de tocar el último día del Pilar, ¿verdad? Espero que la gente aún tenga fuerzas y ganas, nosotros vamos con las pilas cargadas, porque es un disco que se disfruta mucho al tocarlo en directo. No sabemos siquiera dónde y qué comeremos aún, ni el horario de la prueba de sonido, que es sagrada para nosotros. ¿Alguna sugerencia?

Bueno... ternasco para los carnívoros y borraja con patata para vegetarianos o veganos, o amantes de la verdur, son dos buenas ideas para una visita corta.

Háblame de la borraja. No la conozco y me encantará probarla.

Es complicado definirla o compararla. Aquí gusta mucho, con un mínimo aliño tiene mucho sabor, y buena digestión.

Pues me va a encantar, así que apuntado queda. Y me llevaré para que la prueben en casa.

¿Y después del concierto? ¿Tiene amigos que visitar?

Algunos de la época de la universidad, y una pareja que conocí hace unos años, que hace los zapatos Ray Musgo. Son comodísimos, tienen en cuenta el respeto al medio ambiente en la manufactura… no tengo acuerdo comercial, es una recomendación de cariño y admiración por su trabajo.

Aquí se usa la palabra cado en positivo, para nombrar a un sitio en el que se está a gusto, no tanto por su acepción de madriguera o centro del delito. ¿Hay alguno que le guste en Zaragoza?

He venido poco a tocar, y es una pena porque siempre me dan mucho cariño; recuerdo que una vez nos llevaron a la Lata de Bombillas, allí ponen buena música. Espero que esté abierta al acabar el concierto.

Estará, seguro.

Pues allá nos vemos.