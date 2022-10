The Soft Moon: el jinete del inframundo

El público habituado a la radiofórmula o deseoso de coronar con un poco de pachanga sus deberes conciertiles en estas Fiestas del Pilar no se pasó este viernes por la explanada del C.C. Estación del Norte. El sonido oscuro, asfixiante y rotundo de The Soft Moon (el proyecto del estadounidense Luis Vasquez) no es precisamente material verbenero.

Ahora bien, quienes se acercaron con conocimiento de causa disfrutaron de un artista en excelente momento de forma, con un nuevo disco recién estrenado –'Exister' salió hace tres semanas– y dominio de la jugada cuando se pone bajo el foco; sabe cómo moverse en la penumbra y enviar desde allá sus señas de identidad. Trent Reznor, líder de Nine Inch Nails, tiene heredero californiano en Vasquez.

Para abrir, la banda zaragozana Bladimir Ros volvió a mostrar músculo en la exposición de su música tabernaria, como si fuera la banda sonora de una película sobre los bajos fondos de cualquier ciudad con puerto; con Ross Beret y su voz cavernosa al timón, parecen siempre listos para caminar en tierra de frontera.