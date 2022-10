Macy Gray encandila con su poderosa voz

Buen rollo, voz potente y rasgada y un soul que cala hasta los huesos. Esos fueron los ingredientes para que este viernes Macy Gray encandilara al público del Jardín de Invierno. La artista estadounidense, que acumula más de 2,5 millones de oyentes mensuales en Spotify, trasladó este viernes toda su magia al parque Grande José Antonio Labordeta, donde centenares de personas se sumergieron en un viaje a través de sus temas más reconocidos.

La icónica cantante repasó las principales canciones de su nuevo álbum, 'The reset', e interpretó algunas tan clásicas como 'Fly me to de moon' de Frank Sinatra o 'Nothing Else Matters' de Metallica.

Antes de que saliera al escenario, los encargados de que el público entrara en calor desde las nueve de la noche fueron la banda zaragozana Lux Naturans.

Una hora después apareció Macy Gray, recibida entre ovaciones y aplausos y que comenzó con 'Glad you are here' como una forma de saludar al público y presentar a su banda, The California Jet Club. Tras esto, solo hizo falta que pidiera "to make some noise" para que los asistentes empezaran a darlo todo acompañados de su poderoso soul y hip hop.