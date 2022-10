Altercado entre un gorila gigante y Marshall de la Patrulla Canina en el Paseo Independencia de Zaragoza

Este jueves 13 de octubre saltó a las redes sociales un vídeo en el que se ve a un gorila gigante empujar a Marshall de la 'Patrulla Canina' en pleno Paseo Independencia de Zaragoza durante las fiestas del Pilar.

Unos viandantes grabaron el momento de este "altercado" y publicaron el vídeo en Twitter, dónde se puede ver como la persona dentro del disfraz de gorila gigante se acerca hasta Marshall y le empuja hasta que el que encarna al perro de la 'Patrulla canina' cae al suelo, perdiendo literalmente la cabeza.

pov zaragoza en pilares pic.twitter.com/KraKKMeZcW — lucía ¿? (@luciaaalc) October 13, 2022

Una joven aparece entonces delante de la cámara con cara de sorpresa y el foco pasa a fijarse de nuevo en Marshall, que abandona la escena con la cabeza gacha, ya sea por una rápida recolocación del disfraz o ocultando sus sentimientos tras la escena.

Bajo el título "pov (punto de vista) Zaragoza en Pilares" este tuit ha recibido ya miles de 'me gusta'. La persona que publicó el vídeo en su cuenta ha añadido algunos comentarios como "ha sido increíble" o "no he entendido absolutamente nada", incluso aporta su propio titular: "El protagonista de la patrulla canina, herido de gravedad tras un altercado con un simio gigante en el Paseo Independencia de Zaragoza".

Pikachu, otro de los protagonistas de las fiestas

Muchos zaragozanos y visitantes han caído en la tentación del que se ha hecho el accesorio más popular de las fiestas - con permiso del tradicional cachirulo - un gorro del personaje de Pokémon: Pikachu.

Pero esta no ha sido el único protagonismo del peculiar "animal" se ha hecho viral estas fiestas, ya que en 2016 un artista callejero que encarnaba este personaje fue detenido por la Policía Local.

Dos agentes le dieron el alto para solicitarle la documentación. Entonces ocurrió en la plaza del Pilar, lo que atrajo la curiosidad de algunos transeúntes ante la inédita escena.

Las imágenes que captó el fotógrafo de HERALDO Guillermo Mestre recorrieron las redes y dieron lugar a numerosos memes, con interpretaciones de lo sucedido para todos los gustos.