Ortega Cano lo pasa “divinamente” celebrando el Día del Pilar en Calanda

El 12 de octubre no solo es día grande en Zaragoza. Otras muchas localidades aragonesas también celebran sus fiestas en honor a la Virgen del Pilar. Se trata de festejos de carácter más familiar pero que cuentan con una gran devoción. Es el caso de Sabiñánigo, Manzanera o Fraga. En esta última, el 'coetasso' sirvió el martes de arranque a seis días de repletos de actividades con una multitudinaria asistencia.

Otro de los pueblos de Aragón que se viste estos días de fiesta es Calanda. La localidad turolense contó el pasado miércoles, Día del Pilar, con un invitado de excepción: Ortega Cano. El diestro fue invitado por el consistorio para participar en la misa y procesión que organizan cada año en honor de la Virgen del Pilar, causando gran sorpresa entre los asistentes, tal y como informa La Comarca.

“La Virgen del Pilar me salvó la vida en la plaza de toros de la Misericordia”, señaló el torero, y afirmó sentirse “divinamente” en Calanda. “Hay otros sitios en los que no se está tan bien”, añadió. Recordó, además, cuando toreó en la localidad. Una tarde de la que tiene “un recuerdo maravilloso” y considera que "no se tienen que perder las fiestas y las costumbres de los pueblos”.

Por la tarde, asistió a la corrida de toros celebrada en el coso calandino. El mediático torero explicó que está ayudando al zaragozano Luis Antonio Gaspar ‘Paulita’, una de las estrellas del cartel de la feria taurina del Pilar que organiza la localidad, quien salió triunfador del festejo tras cortar cuatro orejas.

Ortega Cano no hizo comentarios acerca de sus incendiarias declaraciones del pasado lunes en ‘El programa de Ana Rosa’, donde confesó que la comunicación con su mujer, Ana María Aldón, "es poca", pero aseguró que pueden ir "a por la niña" porque se encuentra con "fuerza". Hace tan solo unos días, Aldón había confirmado en televisión su ruptura con el torero aunque continúan viviendo bajo el mismo techo.