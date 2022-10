¿Lluvia o buen tiempo? La previsión para la Ofrenda de Flores 2022 en Zaragoza

Para en Semana Santa con las procesiones, y el 12 de octubre con la Ofrenda de Flores. La ciudadanía católica de Zaragoza y sus invitados se pasan el día anterior a cada acontecimiento mirando al cielo; en estos tiempos, además, las aplicaciones meteorológicas y las previsiones que ofrecen los medios digitales permiten conocer de una manera mucho más precisa el tiempo que hará en las horas venideras.

Cierzo y nubes para el Día del Pilar en Zaragoza

Entonces, ¿va a llover el 12 de octubre en la ciudad de Zaragoza? Parece que no, o muy poco, y temprano. El delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rafael Requena, explicaba en la mañana del nuboso martes 11 de octubre que “a primera hora del miércoles podría haber alguna precipitación, pero a partir de las 8.00, el modelo de previsión ya no da lluvia. Eso sí, estará nuboso en Zaragoza; puede que a apenas cinco kilómetros caiga lluvia, pero en la capital no se observa en prácticamente todo el día”.

Requena apunta que “si se analiza hora a hora, a las 6.00 y en las horas previas podría llover. Estaba clara la lluvia de este martes, a horas dispersas y con fuerza variable, pero en el día del Pilar parece que nos vamos a librar. Sí tendremos cierzo, aunque moderado”. La temperatura en la capital rondarán los 15 de mínima y los 24 de máxima.

Pronóstico completo del tiempo para el miércoles en Aragón

AEMET apunta sobre la previsión meteorológica en la totalidad del territorio aragonés que “en la mitad norte habrá cielos nubosos o cubiertos, con chubascos que ocasionalmente pueden derivar en tormenta, remitiendo durante la tarde. En la mitad sur, nuboso tendiendo a poco nuboso durante la mañana, con nubosidad de evolución diurna en la Ibérica, donde se esperan chubascos ocasionalmente con tormenta por la tarde”.

En cuanto a las temperaturas, la previsión es que no presenten cambios o vayan en ligero descenso. En el valle del Ebro hay viento del noroeste flojo (cierzo) con intervalos de moderado; en la mitad norte, componente oeste flojo y en la mitad sur, componente norte flojo.

Últimas noticias sobre la Ofrenda de Flores 2022.