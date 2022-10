El folk aragonés se echa a la calle para reclamar su sitio

"La capital de Aragón no nos invita a la fiesta (...) Comprobamos con tristeza cómo un patrimonio común, que debería ser defendido por todos, independientemente de ideas y gustos, es despreciado por una de las instituciones más importantes de nuestra comunidad, el ayuntamiento de su capital". Es la queja del colectivo de la música folk, que en víspera del día del Pilar se ha echado a la calle para reclamar presencia en el programa de actos.

Lo han hecho mediante una ‘ronda reivindicativa’ que comenzó en el bar Ordio de la calle de Espoz y Mina con la lectura de un manifiesto por parte de dos nombres de sobrado prestigio en esa escena: Luis Miguel Bajén, de Biella Nuei, y Miguel Ángel Fraile, líder de O’Carolan.

Lo hicieron respaldados por una nutrida presencia de dulzaineros, gaiteros y tamborileros, y el aval que suponen las firmas de hasta 72 grupos y artistas, entre ellos algunos tan conocidos como la Compañía de Miguel Ángel Berna, la Ronda de Boltaña, Lurte, Joaquín Pardinilla, Ixo Rai, Olga y los Ministriles o Zicután, por solo citar algunos.

Falta folk, pero si se criba en la batea el programa de este 2022, se obtiene alguna pepita de oro en forma de músicas con raíces aragonesas. Es el caso de las actuaciones Ixeya, Almalé, Uxia, les Conches Velasques, Eduardo Paz o Ester Vallejo, repartidas sobre todo en los dos nuevos escenarios musicales de estas fiestas, el de la Estación del Norte y el del Jardín de Invierno. Amén de las actuaciones de grupos de jota, con la que, se ha querido dejar muy claro, este colectivo no pretende entablar una rivalidad: "Más bien al contrario".

Fraile, ejerciendo de portavoz, explicó que lo que reclaman "no es un escenario específico para el folk", sino simplemente "una presencia" como la que tienen otras músicas como el pop o el rock. Consideró incluso que su ausencia es comparable con la de otros géneros no abiertamente mayoritarios.

Aunque no quiso hablar directamente de un olvido intencionado, criticó el modelo de este año y contextualizó la falta de folk en las fiestas de 2022 en el marco de otros ‘sonoros’ agujeros musicales y teatrales fruto del cerrojazo a escenarios como los de las plazas de San Bruno, el Justicia y San Felipe. Este año, en el Casco Histórico, donde en otras fiestas había actuaciones en prácticamente todas las plazas, el anfiteatro del Náutico o las Murallas, solo queda un escenario: el de la plaza del Pilar, algo que Fraile considera "un error".

"Los técnicos municipales –aseguró– tienen nuestra confianza, pero programar tantas actuaciones como había otros años en muchos menos escenarios es imposible". "En cualquier caso, la música folk no es solo un pasacalles", añadió para subrayar la variedad de propuestas de todo tipo que se engloban bajo esta etiqueta.

En este sentido, en el manifiesto se subrayó que después de "los dos años tan duros que hemos pasado, donde las actuaciones musicales han sido suprimidas o reducidas, los músicos aragoneses que trabajan con la música de raíz, profesionales o no, no podremos actuar en las Fiestas del Pilar, para disgusto de tantos seguidores y aficionados que piden nuestra presencia".

"No reclamamos el centro de la ciudad -se dijo en el manifiesto-. Simplemente sentimos que han robado las Fiestas del Pilar a muchos zaragozanos y aragoneses que llenábamos las plazas de la música folk desde hace decenas de años".