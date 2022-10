La basura recogida durante las Fiestas del Pilar vuelve a niveles de 2019 y la afluencia a Valdespartera obliga a reforzar el bus

La vuelta a unas Fiestas del Pilar sin restricciones está poniendo a prueba los servicios públicos municipales. La basura recogida durante los primeros días se sitúa en niveles de 2019, lo que ha obligado a las brigadas de limpieza a emplearse a fondo en puntos como Valdespartera, el paseo de la Independencia, el Tubo o la plaza del Pilar. También ha sido necesario incrementar los refuerzos especiales de movilidad en momentos de máxima afluencia. Es lo que ha ocurrido con las lanzaderas que conectan el centro con Valdespartera. Según apuntan desde Avanza, el pasado sábado hubo que desviar búhos para absorber la demanda registrada de madrugada, un protocolo que podría volver a aplicarse el próximo fin de semana si se repiten unos niveles de ocupación tan elevados.

En estas fiestas están trabajando 140 operarios de limpieza más. Además, se cuenta con más de 38 vehículos en turnos de mañana, tarde y noche. Más allá de la plaza del Pilar, don Jaime I, el paseo de Echegaray y Caballero y el ferial de Valdespartera –donde se han concentrado los mayores niveles de suciedad, según confirman desde el Ayuntamiento–, se ha hecho especial hincapié en puntos como "las gradas del Náutico, el entorno del pozo de San Lázaro y la plaza de San Braulio" –habituales focos de botellón–, mientras que en zonas como León XIII, Moncasi o Doctor Cerrada la cantidad de residuos ha sido esta vez "más moderada".

Desde el Consistorio insisten en que se está trabajando "a pleno rendimiento". No obstante, hay vecinos que no entienden que no se pueda hacer más, unas voces que se unen a las críticas por la falta de urinarios públicos en las proximidades de los grandes escenarios de las Fiestas del Pilar.

En lo que respecta a la movilidad, el tranvía superó los 90.000 viajeros el pasado sábado y llegó a 83.000 el domingo, día en que también hubo partido de fútbol en La Romareda. La alta afluencia a partir de las 5.00 hizo que se tuvieran que sacar más unidades antes de lo previsto debido a la cantidad de personas que esperaban en las paradas de Mago de Oz y Un Americano en París para ir al Centro.

Kilos y kilos de basura se extendían por la céntrica plaza zaragozana tras la primera noche de Fiestas del Pilar.

En el caso del bus, la afluencia va a más conforme avanza la noche. Hasta las 22.00, los niveles de ocupación de las lanzaderas que conectan el ferial con la puerta del Carmen se sitúan en torno al 40%, mientras que de cara a la medianoche suben al 75% y desde las 0.00 hasta la 1.00 rebasan el 85%.

Algo similar sucede con la línea 34. Hasta la 1.15, los buses que salen del Parque de Atracciones van al 55% de su capacidad, y desde esa hora y hasta las 3.30, cuando finaliza el servicio, los porcentajes suelen dispararse hasta el 75%.

Una participación "masiva"

La vicealcaldesa y concejala de Cultura, Sara Fernández, confirmó ayer una participación "masiva" en los principales actos del primer fin de semana de fiestas, así como que, hasta el momento, todo está transcurriendo con normalidad y sin grandes incidencias.

Solo Fangoria reunió a cerca de 34.000 personas en la plaza del Pilar, y otras 17.700 han visto las jotas del escenario instalado en la fuente de la Hispanidad. Asimismo, la programación infantil congregó a más de 50.400 asistentes el domingo entre el espacio Río y Juego, el Tragachicos y la comparsa de Gigantes y Cabezudos.

Según las cifras que maneja el Consistorio, por el Espacio Zity han pasado ya más de 60.000 personas, y por las ‘food trucks’ de Echegaray, más de 20.000, siendo unas 148.000 las que se han acercado a alguno de los conciertos y eventos de estos primeros días.

Entre tanto, las consultas turísticas no paran de crecer. En apenas tres días se han contabilizado 6.558:6.086 (93%) de personas residentes en otros puntos de Aragón o de España y 472 (7%) de visitantes extranjeros. La estancia media ha sido de 2-3 días y el principal motivo, el cultural y la visita de monumentos (79%). Otro dato significativo es que los puntos violeta han agotado todos sus materiales, desde las pulseras hasta los tatuajes, por lo que ya se han encargado más.