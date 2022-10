25 tradiciones pilaristas para estas fiestas: ¿Cuáles has cumplido ya?

Las Fiestas del Pilar llegan al ecuador con cielos grises, pero mucha vida en la calle. El primer fin de semana ha llenado de zaragozanos y visitantes el centro de la capital aragonesa, en un reencuentro multitudinario en las primeras celebraciones sin restricciones tras la pandemia de covid.

La Ofrenda de Flores, la de Frutos, el Rosario de Cristal, los conciertos en las carpas y las actuaciones callejeras no pueden faltar en la agenda de quienes quieran empaparse del espíritu pilarista, pero también hay muchas otras costumbres, desde lugares a comidas típicas, que hay que conocer para no dejar nada escapar este año. En la lista figura desde beber en bota hasta visitar uno de los sitios más emblemáticos para muchos zaragozanos en estas fechas, la Feria General de Muestras, donde disfrutar desde la comida tradicional a subir en un helicóptero de las Fuerzas Armadas.

Muchas personas han repasado una y otra vez el programa de fiestas para disfrutar de los principales actos, que no se habían podido repetir desde antes de la crisis sanitaria. Este año hemos elaborado una lista de 25 tradiciones pilaristas que no deben faltar para disfrutar de la celebración maña al 100%. Desde las más conocidas hasta algunas que pueden sorprender a quienes solo están de paso por la ciudad. El reto es elegir cinco favoritas que ya has cumplido o que tienes pendiente cumplir antes de que terminen las fiestas.

El plazo para cumplir con las tradiciones elegidas finalizará el próximo domingo, cuando si el tiempo lo permite, suene el estruendo de los fuegos artificiales que alumbrarán el cielo sobre la Basílica del Pilar y el río Ebro, diciendo adiós a ocho días de festejos.