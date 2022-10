El Cubero refrigera los tendidos

Ya vamos entrando en calor. Ayer, de nuevo, la alegría la trajeron los chavales, los novilleros, igual que en el arranque con la impactante comparecencia de Fran Fernando, sobre todo y sobre todos (al menos ese día), y Aarón Palacio. Ayer fueron Víctor Hernández, Jorge Martínez y Javier Poley los que nos trasladaron que hay o puede haber matadores. Y con el calorcito de octubre en la Feria del Pilar, qué bueno sienta siempre un refrigerio. En la plaza de Zaragoza refresca el ambiente y al personal la empresa Taurocubero, propiedad de El Cubero. Hay que decir que El Cubero no se llama Cubero, sino Juan José Luengo Bustos. A sus 34 años, cubero, novillero, apoderado y empresario. Él mismo nos cuenta su historia. "Me llaman El Cubero por mi trabajo como cubero. En estos momentos, llevo el servicio de bares de la plaza de toros de Zaragoza y otras 41 plazas más en España. Desde Ejea a Ciudad Real, pasando por Alfaro, Estella, Calahorra o Ricla", se presentó El Cubero.

Su alias definitivo no es nuevo. "Llevo toda la vida como cubero. Comencé muy joven con Miguel Campos ‘el Chapi’, que hace unos años gestionaba los bares de muchas plazas de Aragón", continuó. "Empecé llevando el cubo lleno de refrescos. A los aficionados a los toros les gusta beber, eso es bien sabido. En el cubo llevamos naranjada, limonada, refrescos de cola. También, minibotellas de ron, whisky y ginebra. Hoy -por ayer-, por ejemplo, hay 12 cuberos en la plaza y 14 camareras en las barras. Poco a poco, me fui orientando. Ahora gestiono 42 plazas más el bar El Albero de El Cubero, en El Tubo zaragozano", detalló.

Además de cubero y empresario, El Cubero también es novillero y apoderado. "Me encanta torear. He toreado en Pamplona, en Huesca. También, en Alagón con Jesulín de Ubrique. Además, apodero a Carlos Gil ‘Riberita de Codo’, que también trabaja conmigo en los bares de la plaza. Me apasiona el toreo y el toro, y en este mundo quiero desarrollarme", sentenció El Cubero.

Y en la tarde que contamos la singular historia de El Cubero, vinieron a cuento sus refrigerios. Había que beber, como antaño en el fútbol cuando había buena jugada. Cortó Víctor Hernández. De menos a más, el aragonés Javier Poley, el novillero que acuna Ricardo Aguín ‘el Molinero’, en un sexto novillo con daguerrotipos para recordar. Y, ojo, jugándose la vida. Sensacional, aunque no cortó, Jorge Martínez. Torea despacio, que correr solo es para los ladrones y los malos toreros. Despacito, despacito, despacito es más difícil, pero es mucho más bonito... La faena del segundo fue de locura. Mató mal. Y ya se sabe, matador es (y será) el que mata el toro. Lo dicho, mató mal. El resto, de bandera.

Y en el día en el que va tomando temperatura la feria, el político Juan Antonio Gómez Angulo. El aventurero Carlos Sanz, con el empresario Manolo Asín. Qué alegría de ver a Jorge García Mora y a Rosa. También, el abogado Óscar Ruiz Galve, hijo de una referencia taurina obligada en su tiempo, el letrado José Antonio Ruiz Galve, tan cercano al maestro Raúl Aranda, que ayer de nuevo nos honró con su presencia. Y Jesús Millán en el ‘4’. Y en el ‘8’, el prometedor Cristiano Torres, junto a la plata de ley de Roberto Bermejo y Juanjo Vera. Cristiano, mucho futuro por delante. Como estos novilleros que nos calientan la feria. Menos mal que El Cubero tercia con el refrigerio...