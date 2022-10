Fiestas del Pilar 2022: "Correr por primera vez las vaquillas es mi ilusión desde pequeño"

Raúl Puerto tiene 20 años y como cualquier joven zaragozano espera, este año más que nunca, que lleguen las Fiestas del Pilar. Salir con sus amigos forma parte del plan durante los próximos días. Pero si hay algo que le motiva más que cualquier concierto o actividad es ir a las vaquillas.

A pesar de que confiesa "no haberse preparado más allá de lo que ya lo hizo para participar este verano en otros festejos y capeas", considera estar "en buena forma física" para saltar, por primera vez, a un ruedo al que no ha faltado ningún año desde que era pequeño, cuando acompañaba a sus padres para ver los festejos populares.

"Soy socio de la Peña Los Chachos desde que nací y la tradición de ir a la plaza cada mañana es casi de obligado cumplimiento. Siempre me ha gustado el ambiente que se crea y mi padre, que ya las corría cuando era joven, y mi hermano mayor que tiene 24 años y también participa, me han animado mucho para que este año no vaya a La Misericordia solo para sentarme en una localidad", comenta Raúl Puerto.

Una sueño que podría haberse cumplido hace tres años, última ocasión en la que se celebraron en la capital aragonesa festejos populares antes de la pandemia, cuando Raúl ya superaba los 16 años, edad mínima para correr las vaquillas.

"Entonces no me sentía preparado. Solo había me había puesto delante de becerras y alguna novilla. Las vacas son mucho más. Hay que tenerles respeto y saber lo que haces para no correr peligro", apunta el zaragozano, quien este domingo, poco antes de las 08.00, quedó con su amigo y colega de peña, Óscar Rodríguez, de 19 años, para cumplir una de sus ilusiones: "estar al pie de la plaza de Zaragoza, que son palabras mayores", coinciden los jóvenes.

"Tenemos muchas ganas de fiestas y de disfrutar. No sé si saldremos todos los días, pero a las vaquillas seguro que no faltaremos", contaba Rodríguez este viernes, quien como Raúl cuenta con abono para todas las jornadas. "Son dos horas intensas de festejo y, aunque los dos estamos en buen estado físico, es recomendable un buen descanso para estar al cien por cien", dice Óscar Rodríguez.

"Hay muchos nervios e ilusión casi a partes iguales, porque es un momento importante para nosotros y de responsabilidad. Eso me han inculcado mis padres desde que era pequeño. Ellos ya me llevaban a la plaza desde que tenía meses, como a Raúl, y aunque soy joven y me toca salir de fiesta, siempre tengo presente que correr las vaquillas si me tengo que ir antes a casa para descansar, lo tengo que hacer y ya está", asegura el joven de 19 años.

"Al final, todo esfuerzo tiene su recompensa y para nosotros disfrutar del momento que tanto llevamos esperando, en nuestra ciudad y en nuestra plaza, lo compensa todo", concluyen los jóvenes aficionados.

