A qué edad se puede participar en las vaquillas de las Fiestas del Pilar y dónde comprar las entradas

Las vaquillas son parte del programa de las Fiestas del Pilar desde hace muchísimos años. En 2022 vuelven por todo lo alto a su cita con los aficionados, tanto los madrugadores como los trasnochadores, con tres condiciones básicas para pasar un buen rato: cumplir las normas de participación en cuanto a límites de edad, presentar un estado suficientemente lúcido y respetar la integridad de los animales. Cada día, a las 8.00, habrá sesión de vaquillas desde el domingo 9 al domingo 16.

El joven matador de toros de Pedrola Imanol Sánchez forma parte del cartel del Pilar; estará el 9 de octubre, en una tarde que también tendrá a Fernando Robleño y Jiménez Fortes. También ha trabajado muchos años como director de lidia en sesiones de encierros y vaquillas. “Quiero recalcar que La Misericordia es modélica en cuanto a seguridad dentro de los festejos taurinos populares. Tiene un equipo médico magnífico, con la cirujana Pilar Val-Carreres y su padre Carlos, una dotación importante de Cruz Roja para atender el evento y que nunca falle un eslabón en el posible traslado de heridos”.

Sánchez recuerda también la seguridad en el interior de la plaza. “Se controla de manera exhaustiva que la gente ostensiblemente ebria no pueda acceder al callejón o al ruedo, y se cuenta con una docena larga de voluntarios que auxilian la tarea del director de lidia controlando el posible acceso de menores de 16 años o personas no aptas para participar. La normativa pide un director de lidia para las vaquillas, y en Zaragoza hay dos”.

Al coso sí pueden acceder menores de 16 años con la compañía de padres o tutores legales, pero no bajar a la arena. “En su día se hizo un borrador de normativa que bajaba esa edad, pero al festejo no puede entrar ningún menor de 16 años. Con 15 años, 11 meses y 29 días no se baja, ni siquiera a una becerra que pesa 80 kilos. Eso sí, quizá habría que pensar en una incorporación más gradual a la actividad, porque con 16 años cumplidos se pueden poner ante un toro de 600 kilos”.

Precio de las entradas de las vaquillas de Zaragoza y dónde comprarlas

El precio de la entrada es de 10 euros si se compran en la plaza de toros, y valen un poco más (12 euros) en la red de tiendas de Martín Martín. El viernes 14 hay concurso de emboladores, y el 15 recortadores con anillas o con cintas y los concursos de recortes con toros de fuego, el 15; el goyesco de recortes, por su parte, es el día del Pilar. Las entradas para estas tres citas cuestan entre 12 y 18 euros, según localidad.

Últimas noticias sobre las Fiestas del Pilar 2022 de Zaragoza.