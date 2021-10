Luisa Sobral y Elem, sensibilidad a flor de piel en el Jardín de Tosos

El escenario del Jardín de Tosos se rinde este jueves, a partir de las 17.30, a dos talentosas intérpretes que rezuman sensibilidad y clarividencia musical. La portuguesa Luisa Sobral y la zaragozana Elem pondrán una nota de distinción a la programación del Pilar 2021.

NOTICIAS RELACIONADAS Toda la programación musical del Pilar 2021

Luisa Sobral es una de las más importantes compositoras y cantantes de la nueva generación de músicos portugueses. Inició su camino discográfico en 2011 con su exitoso primer disco, ‘The cherry on my cake’, aunque no fue hasta 2017 cuando dio el gran salto internacional. Eurovisión consagró a la lusa por ‘Amar pelos dois’, un tema que interpretó su hermano, Salvador Sobral. Después de una pausa, Luisa regresó al estudio para grabar su quinto álbum, ‘Rosa’, su trabajo más maduro e íntimo. ‘Rosa’ está hecho de historias, algunas reales, otras menos. Es un disco crudo, compuesto por once canciones escritas en portugués, donde las palabras y las melodías son lo más importante.

Por su parte, la zaragozana Laura Cebrián, conocida artísticamente como Elem, presentará su recientísimo nuevo disco, ‘Si tú supieras’, un elepé compuesto por nueve temas que supone "una reflexión después de un año complicado, lleno de incertidumbre, de brochazos y cambios de dirección". Fue grabado en el estudio La Cafetera Atómica de Zaragoza, con la ayuda de Rafa Domínguez en la producción, por Elem y su banda, compuesta por David Celorrio, Andrés Macmalo, Raúl Baquedano, Álex Arráez y Joss Mayoral.