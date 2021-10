Lo que vamos a echar de menos (o no) en las 'no Fiestas' del Pilar 2021

Por todos es ya sabido que el sábado 9 de octubre Ander Herrera no dará el pregón anunciador de las Fiestas del Pilar 2021 desde el balcón del Ayuntamiento de Zaragoza. Porque realmente no habrá fiestas, pero sí una semana de actos culturales con alrededor de 250 actividades, con ferias, conciertos, Ofrenda, Tragachicos y cabezudos.

A pesar de los cientos de actos organizados, el paisaje pilarista será muy diferente al que estamos acostumbrados para estas fechas. Algunos elementos habituales, que quizá podían pasar desapercibidos porque cada año se instalaban en los mismos rincones de la ciudad y formaban parte de la rutina de las fiestas, no estarán en este 2021.

"Las actividades de calle se limitarán a las cotidianas, lo que ya se hace durante el año. Debemos tener en cuenta que no hay fiestas como tal, por lo tanto, este año no hay licencias ni permisos especiales para lo que se puede entender como periodo festivo", apuntan desde Zaragoza Cultural. "Los artistas que actúan durante el año en nuestras calles lo seguirán haciendo la próxima semana, puesto que cuentan con una licencia anual para ello", explican las mismas fuentes. "Eso sí, con una cláusula específica que obliga a que se retiren en el caso de que se generen grandes aglomeraciones a su alrededor. Aunque estamos convencidos de que eso no va a ocurrir", concluyen desde el Ayuntamiento de Zaragoza.

Sin vaquillas ni casetas regionales

Degustar las tradicionales comidas de las casas regionales, que convertían la plaza Aragón en el lugar ideal para poder saborear desde una ración de pulpo a la gallega, hasta unos fritos y mariscos con sabor a Sur o un torrezno soriano que invitaban a cualquier vermú, también se caen del programa festivo, además de las 'food trucks' y la Feria de Alimentación, que este año no estarán en Echegaray y Caballero, junto a la ribera. Los actos taurinos y las vaquillas, charangas o toros brillarán por su ausencia en La Misericordia.

Este año el Espacio Zity no ocupará su reservado en el ferial de Valdespartera, recinto donde una de las novedades de este año serán las zonas de descanso distribuidas por el recinto. "Son espacios con mesas para descansar y para poder comer bien una patata asada, unos churros o un algodón de azúcar. Las medidas sanitarias no permiten comer mientras se pasea dentro del recinto", explican desde el Consistorio.

En cuanto a la música y a las actividades de calle, los zaragozanos tendrán que limitarse a disfrutar de los conciertos organizados. Bob Esponja, La Patrulla Canina o Picachu, personajes sin quienes los más pequeños no imaginan el centro la ciudad en periodo festivo, no se acercarán este año a Zaragoza... Ni siquiera en forma de globos de helio. Los magos que cada año embelesan a los viandantes no sacarán sus trucos a la calle. También se echará de menos a los mimos y las marionetas callejeras para los más pequeños. Lo que sí podremos ver serán los caballos de la narria de La Zaragozana, que lleva quince años saliendo en las fiestas.

"Por lo menos este año hay algo. Eso ya es un beneficio para nosotros", apunta Antonio Tornos, presidente de ECOS. "La gente tiene ganas de salir y disfrutar. Y eso, sin duda, es positivo. Todos saldremos beneficiados si somos cívicos. Y si los zaragozanos deciden disfrutar de los actos que habrá por los barrios, mejor todavía para nuestros asociados", dice Tornos.

Otra de las citas imprescindibles cada 13 de octubre, además de la Ofrenda de Frutos, que sí se celebrará, es el Rosario de Cristal, que este año no discurrirá por las principales calles de la capital aragonesa. Los amantes del ternasco se quedan sin la Carpa Aragón. Y los peñistas podrán abrir sus locales, pero después de las fechas del Pilar, tal y como se consensuó entre el Gobierno de Aragón y las propias peñas.

El broche final a este atípico programa de actos también será diferente. En silencio y con el cielo a oscuras. No habrá fuegos artificiales que salgan desde la ribera del Ebro para iluminar la noche zaragozana. Un momento de encuentro que para muchos ya se había convertido en el punto y final de una intensa semana. Veremos qué ocurre en 2022.