Las peñas de Zaragoza critican el veto de Sanidad a sus locales y piden equipararse al sector hostelero

El Gobierno de Aragón no da su brazo a torcer. "Las peñas tienen, sobre todo en estas fechas, una actividad muy ligada a la fiestas y si no hay fiestas no tiene sentido que abran", zanjó la consejera de Sanidad, Sira Repollés, sobre la posible reapertura de este tipo de locales de ocio. Todo un jarro de agua fría para un colectivo que advierte del riesgo de desaparación tras 18 meses en el dique seco y que pide equiparar su situación a la de la hostelería.

"Estas decisiones vienen marcadas por el desconocimiento de nuestro funcionamiento y sobre todo de nuestros locales", acusaron desde los dos grandes colectivos de la capital, la Unión Peñista de Zaragoza y la Federación de Interpeñas. Ambas mostraron su "asombro y desasosiego" por el veto a su actividad.

"Las peñas de Zaragoza estamos legalmente constituidas, con CIF, estatutos y régimen interno registrados en DGA. Nuestros locales poseen licencias de actividad expedidas por el Ayuntamiento y cumplen con toda la normativa al igual que el resto de actividades reguladas de la ciudad, como por ejemplo la hostelería", recordaron en un comunicado.

De hecho, insistieron en que su actividad "nada tiene que ver con los locales de reunión festiva de jóvenes y no tan jóvenes que de forma irregular funcionan a modo de peñas de pueblo", por lo que mañana pedirán en una reunión con Sanidad un trato diferenciado.

Control de los botellones

Por otro lado, la Junta Local de Seguridad se reunirá el viernes para estudiar el dispositivo de vigilancia durante el Pilar. La consejera de Sanidad, que ayer anunció la relajación de las restricciones por la evolución favorable de la pandemia, aseguró que se extremarán las medidas para evitar las concentraciones de personas vinculadas al consumo de alcohol en la calle. "Hay que concienciar a la población de que estamos en una situación en la que no podemos permitirnos actividades de riesgo, como los botellones", advirtió.

En la misma línea, la vicealcadesa de Zaragoza, Sara Fernández, hizo una "llamada a la responsabilidad" y anunció que el Ayuntamiento lanzará una campaña para "recordar que no hay fiestas".