El 11 de octubre de 1969 se abrieron las puertas del ayuntamiento de la capital aragonesa para que las ‘majorettes’ de Zaragoza desfilaran por primera vez con su boina. Se cumplen 50 años desde que ese grupo de cuarenta chicas tiñera de blanco y azul la plaza del Pilar con su uniforme.

Los primeros pasos de sus botas blancas fueron al son de la banda de música de la Academia General Militar. Hicieron girar sus fayones en el aire zaragozano al compás militar y de los aplausos del público. La única que no desfiló blanquiazul fue Corita Viamonte, que lució conjunto rojo y blanco. Ella estuvo al mando del grupo en sus inicios, cuando el Ayuntamiento optó por formar un grupo de ‘majorettes’. "Mi padre colaboraba con la comisión de festejos y me lo propusieron". A partir de entonces comenzó la vida de las ‘majorettes’ zaragozanas. "Pusimos anuncios en periódicos y cuñas en radio para que se apuntaran las chicas. Además, el Consistorio nos cedió la Lonja para ensayar", no olvida Corita.

A escasos metros de allí fue el debut de estas chicas. Un estreno por todo lo alto, tal y como se pudo leer en HERALDO: "Las ‘majorettes’ ya tienen arte y parte en nuestros festejos. Los aplausos recibidos del público que presenciaba el desfile del pregón hablan elocuentemente de su primer éxito". "Cuando salíamos me emocioné", reconoce Viamonte. Las fotografías antiguas que muestra Corita con nostalgia son testigo de la gran expectación de ese día.

Y de la plaza del Pilar al resto de Zaragoza: "Fueron un icono de la ciudad. No faltaron nunca a un pregón, ni coso blanco, fiestas de barrios, cabalgatas, actos benéficos o en la Ofrenda de Flores".

El grupo desapareció en 1996, pero en la retina de las más de cien chicas que formaron sus filas quedan instantáneas imborrables como la actuación en la Moncloa, su desfile ante los Reyes o los viajes.

Esas chicas ya no visten de corto para actuar, pero algunas mantienen el contacto. "Son historia y siguen en la mente de muchos zaragozanos", concluye Corita.

