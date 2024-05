La juez envía a psiquiatría al joven detenido en Zaragoza por tres tentativas de asesinato

La juez de guardia ha ordenado el ingreso en prisión de R. C. S., de 25 años, como presunto autor de tres delitos de tentativa de asesinato en Zaragoza. No obstante, el joven no ha sido enviado la cárcel de Zuera sino al módulo de seguridad del Hospital Miguel Servet para recibir atención psiquiátrica dado el trastorno mental que presenta, pues todo indica que las agresiones las cometió en pleno brote psicótico.

El investigado prestó declaración sobre las 14.00 de este miércoles ante la titular del Juzgado de Instrucción número 12, en funciones de guardia, y después fue examinado por el médico forense, quién recomendó su ingreso hospitalario pendiente de una valoración más amplia y de los informes de su historial. La representante de la Fiscalía no se opuso a esta posibilidad, aunque como primera medida solicitó su prisión preventiva.

R. C. S. fue detenido el pasado domingo en Zaragoza por acuchillar a una mujer de 47 años que estaba sentada en un banco con su perro junto al Canal Imperial, en el Parque Grande. El agresor se le acercó por la espalda, la golpeó en la cabeza y luego la arrastró adentro del cauce y le metió la cabeza en el agua intentando ahogarla, al tiempo que le asestaba hasta once cuchilladas, alguna en el pecho, la axila o el cuello.

En este caso no hay dudas sobre la autoría, puesto que fueron los testigos de la agresión quienes lo retuvieron en el lugar de los hechos hasta la llegada de la Policía Local, que estaba muy cerca. También fueron los viandantes los que atendieron y prestaron los primeros auxilios a la víctima, la cual fue trasladada en ambulancia al hospital en estado grave. Afortunadamente, su evolución sigue siendo favorable.

La Policía le atribuye además la autoría de una agresión ocurrida en la misma mañana apenas una hora y media antes, sobre las once de la mañana, en la calle del Consejo de Ciento del barrio de Torrero-La Paz. La víctima fue un ciudadano que paseaba a su perro y, como la mujer del Canal, fue atacado de forma sorpresiva por un joven vestido de oscuro, de pelo muy corto que le causó una profunda cuchillada en el cuello. Después huyó corriendo.

El hombre recibió varios puntos de sutura y, aunque no precisó ser hospitalizado, el cuello es una zona vital. Por esa razón y por tratarse de un ataque inesperado, sin posibilidad de defensa de la víctima y con un arma peligrosa, la Policía lo considera autor de tentativa de asesinato, al igual que las múltiples cuchilladas que recibió la mujer. Sin embargo, en su auto, la magistrada lo investiga, por ahora, por tres tentativas de homicidio.

Pero los investigadores creen igualmente que R. C. S. fue el autor de la salvaje agresión sufrida por una anciana de 85 años en el barrio de San Gregrorio el pasado 20 de mayo. La mujer había salido de casa con el andador y se dirigía a tirar la basura cuando se cruzó con un ciclista que la golpeó en la cabeza con una cadena y luego, con los pies. La anciana fue trasladada al hospital en estado grave con un traumatismo craneoencefálico severo, contusión facial y fractura de los huesos propios de la nariz. Un testigo aseguró que el agresor era un varón de unos 30 años, rubio y con rastas y con una camiseta con unas determinadas letras.

No obstante, los encargados del caso no habían dado con el atacante hasta que, a raíz de los ataques del domingo, relacionaron las tres agresiones y se lo atribuyeron a R. C. S. La Policía efectuó un registro en el domicilio del sospechoso en la tarde del pasado martes en busca de las ropas descritas, las rastas por si se las había cortado o la bicicleta, pero no encontró ninguna de las tres cosas.

Este miércoles ante la jueza el joven ha negado saber nada de este tercer hecho. Su abogada, Claudia Melguizo, ha defendido que no existe ninguna prueba que lo relacione con el ataque a la anciana y la descripción física no coincide, al margen de que es una forma de actuar distinta a las agresiones del domingo. Sobre estas últimas, sus declaraciones fueron muy confusas y justificó que salió con un cuchillo de casa porque había gente que lo seguía y que "algo o alguien" lo quería atacar. Aseguró también que no quería matar a nadie pero que las agredió por "cosas que le dice su cabeza", ya que "no sabe en qué realidad vive" y "tiene la cabeza muy mal por todas las drogas que ha tomado y que quiere dejar". Además, admitió que aunque ha intentado rehabilitarse, ha tenido ingresos hospitalarios a lo largo de su vida asociados al consumo de estupefacientes y le han prescrito medicación, últimamente la ha dejado.

Mientras permaneció detenido en el calabozo de la Policía Nacional, entre el domingo y el lunes, R. C. S. se autolesionó dándose cabezazos contra la pared y se cortó en un brazo, por lo que fue trasladado a Urgencias para ser asistido de las lesiones y medicado por la alteración mental que presentaba, tratamiento que él mismo reclamó.

La juez califica los hechos como muy graves y aprecia que existe el riesgo de que el investigado cometa otros hechos delictivos y haya nuevas víctimas, lo cual entiende que debe ser evitado a toda costa, "incluida la restricción de la libertad".

El informe médico-forense asegura que ha detectado en el detenido rasgos compatibles con un cuadro psicótico/crónico que exige una valoración pormenorizada y más exploraciones y control médico. Añade que el detenido puede ser peligroso para sí mismo o para los demás, por lo que recomienda su ingreso en la unidad cerrada de psiquiatría del Servet. Y así lo ordena la magistrada hasta que los facultativos lo estimen oportuno, momento en que será trasladado al centro penitenciario de Zuera.