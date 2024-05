Alberto Larripa: "Hay cierta delincuencia que está creciendo, pero la respuesta policial, también"

El comisario Alberto Larripa está al frente de la Brigada de Seguridad Ciudadana de Zaragoza, compuesta por unos 620 policías, la mitad aproximadamente de la plantilla. Son la "cara visible de la Policía en la calle", los primeros en tratar con los ciudadanos y a los que se exige una respuesta rápida. Actualmente es el destino más demandado por los alumnos y alumnas que salen de la escuela de Ávila, hecho que atribuye a su vocación de servicio.

Dirige la Brigada de Seguridad Ciudadana, la unidad más pegada a la calle, aquella que mejor puede tomarle su temperatura ¿Es Zaragoza una ciudad segura?

No tiene comparación con lugares como Barcelona que conozco bien y que en cuanto a delincuencia está a años luz de Zaragoza. Nuestra ciudad es de las más seguras de España. Lo que hay son núcleos enquistados y de difícil solución. Podemos decir que hay parámetros delincuenciales que están creciendo, pero la respuesta policial, también. Las cifras lo dicen: en 2022, Seguridad Ciudadana detuvo a 4.365 personas y en 2023, a 4.962, lo que supone un aumento del 16%. Ahora, solo entre enero y marzo hemos practicado 1.454 arrestos, un 41% más respecto al mismo periodo del año pasado. Los coches patrulla no paran y la actividad ha subido muchísimo en la calle.

Esa delincuencia que se plasma en la cantidad de detenidos, ¿es también más violenta?

Desde la pandemia, sin que se pueda decir que sea la causa, sí. No hay más violencia en la calle, hay más violencia por parte de grupúsculos que antes no tenían ese tipo de actitud tan marcado. Las intervenciones de los coches patrulla acaban en problemas en un elevado porcentaje.

¿A qué cree que se debe?

Se ha perdido el principio de autoridad. No solo en cuanto a la Policía, también lo vemos con los profesores, los médicos e incluso con los jueces. Antes, a los agentes se les tenía un respeto. Ahora, cuando acuden a solucionar pequeñas trifulcas en algún bar o en alguna calle del Gancho, por ejemplo, se les echan cuatro o cinco personas encima. Por eso también ha aumentado el número de detenidos.

Nombra el Gancho, hace justo una semana se ha cometido un homicidio aunque al detenido se le atribuyen dos. ¿Es la zona más conflictiva de la ciudad? ¿A qué lo achaca?

Es una de las que más problemas da. En ella confluyen muchos factores. Los cascos antiguos de las ciudades suelen tener un mayor índice delincuencial ya que aglutinan la mayoría de los turistas que desgraciadamente suelen ser objeto de hurtos y otros delitos. También, y en Zaragoza concretamente, existe mucha actividad hostelera y locales de ocio nocturno de gran afluencia. A eso se le une que en determinadas calles hay una cantidad significativa de pisos y en algunos casos edificios enteros okupados por personas que no tienen una actividad laboral conocida y viven de la delincuencia. Sabemos que aprovechan esos lugares para esconderse una vez cometidos los hechos delictivos. y a algunos los hemos detenido decenas de veces.

¿Qué otros puntos negros hay?

En general, se puede destacar desde Conde Aranda hacia el Ebro. También María Lostal es complicada o la calle de Lastanosa. Es una cuestión de días determinados, como fines de semana, y de horas concretas.

¿Lo que cuenta tiene relación con fenómenos como las bandas juveniles?

Ese tipo de bandas pueden ser llamativas, pero, en mi opinión, en Zaragoza aún no hay un problema grave, están controladas. Sí que de vez en cuando hay alguna pelea en la que se sacan machetes, pero no como en otros sitios. Hay otros problemas más complejos como los delincuentes habituales, que son de difícil reinserción. Los podemos detener 20 o 30 veces, pero no les importa porque es gente que no tiene nada que perder.

¿Cuál es su perfil?

Muchos son jóvenes que se dedican a los hurtos y los robos con fuerza. Notamos un bajón en la cantidad de delitos denunciados cuando un juez ingresa en prisión a dos o tres de ellos.

¿Los tienen localizados?

Hay dos edificios okupados, en la calle de Pignatelli y en la avenida de Madrid, que son complicados. Hacemos lo que podemos, cada dos por tres los visitamos. Había otro en la calle de Montañés, pero lo resolvimos en coordinación con la comisaría de Delicias. Conseguimos que un juez dictase el desalojo.

¿Cómo cree que la ciudadanía percibe a la Brigada de Seguridad Ciudadana?

La gente lo que quiere es tener sensación de seguridad y eso lo damos nosotros. Queremos potenciar nuestra presencia y visibilidad en la calle, por eso por la noche los coches van con las luces azules encendidas, para que se les vea bien desde lejos. Dan una gran sensación de seguridad.

Muchas veces los agentes de Seguridad Ciudadana son el primer servicio en llegar cuando hay una emergencia.

Claro, estamos permanentemente en la calle y somos la cara visible de la Policía. Nuestra labor es muy importante. Debemos dar una buena imagen y un buen servicio, ser profesionales; somos funcionarios públicos. Casi hacemos de todo. Cada vez en la academia y en los cursos de ascenso se da más formación de primeros auxilios. También nos toca hacer de mediadores en muchos conflictos. La población tiene muy interiorizado el 091 como número de teléfono para pedir ayuda. El año pasado recibimos 147.512 llamadas y en todo Aragón se hicieron 2.186 servicios humanitarios y se salvaron varias vidas.

Tiene bajo su mando a la mitad de la plantilla de la Jefatura.

Somos unos 620 agentes en Seguridad Ciudadana. Antes a esta brigada se la veía como el patito feo de la Policía. A la gente históricamente le gustaban más otras labores como la investigación, pero ahora muchos quieren venir aquí. En Zaragoza estamos viviendo una época dorada. Cada vez que sacamos alguna plaza aparecen más candidatos que puestos. Yo eso solo lo había visto en la Policía Judicial. Se habla de factores como que en Seguridad Ciudadana se trabaja a turnos, pero considero que es algo que va mucho más allá. Veo vocación y motivación. De los ‘Z’, los coches patrulla, no se va casi nadie y lo mismo ocurre con la Unidad de Prevención y Reacción.