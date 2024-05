Rebajan a la mitad una condena por atentado y drogas al considerarla desproporcionada

La Audiencia Provincial de Zaragoza no tiene duda de que Kendy Alexander de León cometió todos los delitos por los que fue condenado: tráfico de drogas, atentado a los agentes de la autoridad y lesiones. Sin embargo, estima que las penas que se le impusieron fueron desproporcionadas y las rebaja justo a la mitad. De seis años de cárcel, la condena que deberá cumplir será de tres.

El acusado, de 25 años, huyó de una pareja de agentes de paisano que patrullaban a pie por la urbanización Parque Roma y terminó tirando a uno por las escaleras y dando patadas e intentando quitar el arma a otro que lo persiguió a la carrera hasta un bar de la calle de Santander. El propósito de la escapada no fue otro que evitar que le cogieran los 285 gramos de hachís que llevaba encima. Pero no lo logró y acabó detenido y denunciado por tres delitos.

El Juzgado de lo Penal lo condenó a tres años por atentado, a dos por tráfico de drogas y a uno por las lesiones al agente. El fallo fue recurrido por sus abogados, Carmen Sánchez y Luis Ángel Marcén, alegando que la droga era para su consumo, que los agentes que declararon eran supuestas víctimas y acusadores, que las lesiones se las causó el policía porque resbaló y que no intentó arrebatarle el arma, además de considerar desproporcionadas las penas.

Ahora, el tribunal de la Sección Tercera no tiene ninguna duda de que los hechos ocurrieron tal y como recoge la primera sentencia y, de hecho, la ratifica íntegramente. Pero discrepa en el castigo impuesto tanto en el atentado como en las drogas y solo mantiene el de lesiones al policía, que tuvo que estar 48 días de baja y al que debe indemnizar con 2.800 euros.

Respecto a la droga, explica que la cantidad no llega a los 300 gramos -“ni siquiera supone el doble” de la fijada para el autoconsumo- y que el tipo penal oscila entre uno y tres años, así que les parece más ajustado ponerla en el grado mínimo, es decir un año. La sala tiene en cuenta que el tramo superior a tres años se aplica cuando se superan los 10 kilos.

En cuanto al atentado, a los magistrados no les cabe duda de la violencia empleada por Kendy Alexander de León para golpear e incluso intentar quitar el arma -“conato que el propio agente solventó golpeando con su porra a la altura de su propia cadera”, dicen-. Pero, al igual que en el caso anterior, indican que si la pena va de seis meses a tres años, dado que no existe ninguna circunstancia agravante, ni se aprecian circunstancias relevantes en el acusado y no se argumenta ni hay datos para deducir porque se inclina por la pena máxima, la Audiencia vela por el principio de “proporcionalidad” e impone la mínima.

Por otro lado, descarta el argumento de que se haya dado preferencia a las declaraciones de los policías -“como si el hecho de resultar lesionados les quitara veracidad”- y reafirma que no existe ningún motivo para dudar del testimonio de los agentes de la Policía Nacional, “ya que la cualidad de testigo no resulta del capricho de la parte proponente, sino de su relación con los hechos, pues si no fuera así, nada podrían aportar al procedimiento”, dice el fallo.

El encausado mantuvo durante la vista oral no solo que los funcionarios no habían dicho la verdad sino que los hechos habían ocurrido de forma opuesta a como contaban -aunque quedaron grabados por las cámaras del bar donde fue arrestado-. Pero el tribunal entiende que De León tiene un “interés directo, personal, e importantísimo” en el resultado del procedimiento: librarse de las consecuencias jurídico-penales de los hechos por los que se le acusa.