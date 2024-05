Nuevos contenedores ‘de quita y pon’ en Zaragoza: horarios y dónde se pondrán

Zaragoza estrenará la próxima semana nuevos contenedores ‘de quita y pon’ en la zona centro. Lo hará como parte de una prueba piloto que, en un futuro, podría extenderse a otros puntos de la ciudad o utilizarse en partidos de fútbol y grandes eventos como el Vive Latino.

Los contenedores estarán disponibles en la confluencia de la plaza de Aragón con Agustina Simón y en la plaza de España, cerca de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), de 20.00 a 2.00, incluidos los fines de semana.

Cada uno tendrá dos cubos de 800 litros para envases, otros dos, también de 800, para papel y cartón, uno de 360 para resto, otro para orgánica y dos más, de 360 litros cada uno, para vidrio. “Nuestro empeño sigue siendo que la ciudad esté cada vez más limpia y que gestionemos mejor nuestros residuos. En el Centro hay menos disponibilidad de contenedores debido a la gran ocupación del espacio público y el tránsito existente. De esta forma, queríamos acercarlos a Las personas que tienen movilidad reducida, que les cuesta desplazarse o que puedan tener los contenedores más lejos”, ha explicado este miércoles la concejala de Medio Ambiente, Tatiana Gaudes.

A diferencia de lo que ocurre en el resto de la ciudad, estos dos contenedores de basura orgánica no requerirán de llave o aplicación para móviles, ya que permanecerán abiertos todo el tiempo. La intención es que, con este refuerzo, los ciudadanos no dejen residuos fuera. “Empezamos por esta zona porque consideramos que es la que más necesidades tiene en cuanto al perfil y a la disposición de las áreas de aportación, pero vamos a seguir trabajando en otras zonas y viendo qué necesidades hay en otros distritos. Al haber gente más mayor que en otros más jóvenes, los datos nos dicen que aquí es donde mejor va a funcionar”, ha agregado.

Un vehículo eléctrico llevará los contenedores cada día a estos dos puntos, una iniciativa que forma parte de la nueva contrata de limpieza. Entre tanto, el Ayuntamiento sigue desplegando el quinto contenedor por toda la ciudad. Gaudes ha asegurado que hay que ir “pasito a pasito”, sobre todo en lo relativo al compost. “Hasta que no tengamos todos los contenedores implantados en la ciudad no podremos marcarnos unos objetivos. La gestión, en todo caso, está siendo muy positiva. Los contenedores están instalándose en plazo y no hemos sufrido ningún tipo de retraso. A los vecinos les están llegando las tarjetas de gestión y estamos canalizando los incidentes a través de las juntas de distrito y del número de teléfono de FCC. Esto es una carrera de fondo, estamos plantando la primera semilla, que es la puesta de este contenedor en las calles”, ha subrayado.