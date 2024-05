Denuncian el "penoso estado" de una de las principales calles de Arcosur en Zaragoza

La tormenta que se desató sobre Zaragoza en el mes de julio de 2023 todavía resuena en algunos barrios. De hecho, en Parque Venecia todavía no olvidan lo que fue y, sobre todo, la tragedia que pudo ser la riada. Poco a poco se solucionaron desperfectos, se arreglaron varias calles, e incluso el Ayuntamiento desarrolló un proyecto para crear un canal y evitar inundaciones en el Barranco de la Muerte. Pero en otras partes de la ciudad no se comparte el mismo sentir. En Arcosur, donde también se registraron algunas afecciones, se sienten "abandonados", ya que todavía no se han adecuado algunos desperfectos que afectan a una de las principales vías del barrio.

El caso que nos ocupa es el de la avenida del Cierzo, que recorre desde la rotonda de entrada de la Z-40 hasta otra de las principales arterias del joven barrio zaragozano, la avenida Patio de los Naranjos. En este tramo se encuentra el único colegio hasta ahora construido en Arcosur, se celebran las fiestas del barrio y se localiza el potrero donde juegan los niños. Los vecinos denuncian el "penoso estado" en el que se encuentra actualmente la calle a merced de las tormentas del pasado mes de julio. Diego, residente del distrito, explica que las partes ajardinadas están "arrasadas" y la arena de las partes laterales de la calzada está levantada, dando lugar a boquetes.

"Esto fue en el mes de julio, con las fuertes tormentas en Zaragoza, y mientras en otros barrios ya se ha arreglado todo aquí sigue el destrozo", lamenta este vecino. A través de la Asociación de Vecinos de Arcosur formularon una queja al Ayuntamiento de Zaragoza, a Parques y Jardines, y obtuvieron como respuesta que "se valoraría su arreglo", pero todavía no tienen noticias casi un año después de que cayera la tromba de agua.

Estado de la avenida del Cierzo, en Arcosur, con la arena levantada y con numerosos boquetes y piedras. H. A.

En concreto, esta calle no tiene acera en la parte contraria al colegio. Al aparcar el coche, los vecinos deben pisar la parte arenosa para salir de los vehículos, justo donde ahora se han formado boquetes que dejan entrever las tuberías por las que pasa el agua. "Se han creado agujeros de grandes dimensiones que pueden provocar caídas a los niños y adultos que bajan de sus coches para acudir, por ejemplo, al colegio", expresa. En su momento, se limpió la parte donde aparcan los coches, pero no se han hecho más actuaciones. "Se ha reclamado muchas veces una solución por parte de los vecinos y sin cambios en su estado. Mientras en otras zonas de la ciudad van al día con el mantenimiento de esas zonas afectadas, estas no se revisan", critica Diego.

Desde el área de Movilidad y Medio Ambiente del Consistorio apuntan que "está prevista la reparación" de la calle "que se acometerá junto a otras en la misma zona que están pendientes y registradas, pero deben abordarse en el marco de unas ayudas, cuya tramitación administrativa ha dilatado los tiempos. El Servicio de Parques y Jardines está al corriente y esperan poder actuar lo antes posible".

Hasta 50 litros por metro cuadrado en media hora

La fortísima tromba de agua que regó Zaragoza el verano pasado causó afecciones en muchos puntos de la ciudad. De hecho, se descargó más de 50 litros por metro cuadrado en tan solo media hora, un hecho casi sin precedentes. El barrio más afectado fue Puerto Venecia, donde el Lidl quedó totalmente arrasado. Los vecinos pasaron mucho miedo y, aquellos que se encontraban en la calle en ese momento, tuvieron que encaramarse a muros y subirse a sus propios coches para sobrevivir.

Los vecinos, especialmente los padres de los niños del colegio María Zambrano (ubicado en el llamado Barranco de la Muerte, donde se produjeron las mayores inundaciones), llevaban meses reclamando medidas para evitar una tragedia mayor en un futuro próximo. El Ayuntamiento elaboró el proyecto de un canal perimetral de alivio que tendrá 2 metros de profundidad, 24 de anchura y más de 300 de longitud, permitirá incrementar la seguridad frente a episodios excepcionales de tormentas. La previsión es que comience a ejecutarse en la segunda mitad del año.