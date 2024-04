Las pasarelas que unirán Parque Venecia con el Canal estarán listas para San Juan

Los vecinos de Parque Venecia podrán estrenar las pasarelas que unirán el barrio con el corredor verde del Canal Imperial para San Juan, coincidiendo con las fiestas de San Juan. Así lo ha indicado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, que ha visitado junto al edil de Urbanismo, Víctor Serrano, las obras en las que invierten 369.530 y que permitirán integrar una zona verde de unos 50.000 metros cuadrados en su estructura urbanística. Chueca ha explicado que este año se invertirán en Parque Venecia 2,5 millones de euros entre las pasarelas, el soterramiento de la línea de alta tensión junto al colegio y el canal perimetral que rebajará el impacto de tormentas excepcionales en el barrio. Chueca ha destacado las inversiones del Ayuntamiento en uno de los barrios más jóvenes de la ciudad para dar respuesta a las necesidades de los vecinos y ha anunciado que se va a empezar a redactar el proyecto de una ludoteca.

Para la conexión peatonal entre el barrio y el Canal, se están construyendo elementos de comunicación vertical, en concreto el diseño de escaleras y rampas, que salvan la diferencia de cota entre el sector SUZ 88/1 (el actual barrio de Parque Venecia) y el camino de Contrasirga que se desarrolla en paralelo al borde del Canal Imperial de Aragón, conectando así dichos itinerarios accesibles. Los trabajos se centran en dos ámbitos de actuación (A y B), en cuyas zonas ya se ha ejecutado el movimiento de tierras, y se progresa en el alumbrado público y en la construcción de rampas y escaleras en hormigón, que se completará con pasamanos y bancos. No se incluye en el presente proyecto el capítulo de reposición o plantación de zona verde o arbolado, que será posterior a estas obras.

Cuando finalicen los trabajos, la zona verde quedará unida al bosque de los zaragozanos y a partir de la próxima campaña de plantación, que será a partir de noviembre, se podrá repoblar con nuevas zonas arboladas.

El ámbito A está en la zona sur del barrio, tiene una superficie aproximada de 4.208 metros cuadrados y conectará el Camino de Contrasirga y la calle La Vogalonga. Se incluyen dos escaleras de 3 metros de ancho en los extremos y una doble rampa que converge en el rellano central. Todo ello con 20 luminarias, a las que luego se sumará el alumbrado público.

Por otro lado, el ámbito B corresponde a la zona norte, cuenta con una superficie aproximada de 4.092 metros cuadrados y conecta el corredor verde del Canal Imperial con la calle Café Florián. Aquí, la propuesta se adapta a las dimensiones, generando dos escaleras tipo escalinata/rampa italiana de 3 metros de ancho, dos tramos de escalera intermedios y dos rampas.

Dichos elementos de comunicación se conectan a través de una rampa longitudinal que recorre el ámbito B en todo su ancho como elemento unificador. Aquí se proyectan 16 luminarias, sin contar con el alumbrado público.

El área de intervención se encuentra identificada por el plan general como zona verde pública y queda limitada por las calles Café Florián, Bienal del Arte y La Vogalonga, en el borde noreste de Parque Venecia, y el camino de la margen derecha del Canal lmperial de Aragón. Al otro lado del Canal, se encuentran los terrenos del sector 38/1 del Plan General de Ordenación de Zaragoza y cuyo desarrollo urbanístico llevaría aparejada la construcción de las futuras pasarelas de conexión sobre el Canal.

La actuación, en datos, supone el desbroce de 1.661 m², el movimiento de tierras en más de 3.783 m² de superficie, y el relleno con zahorra natural de 8.305 m². Se pavimentará con hormigón los 85 m² de las escaleras y los 1.362 m² de las rampas. Se instalarán 36 puntos de luz a 4 metros de altura y se harán otros trabajos de canalización y cableado.

La alcaldesa Chueca ha puesto en valor la "preocupación" del equipo de Gobierno por los barrios. En Parque Venecia se van a invertir este año 2,5 millones y en el mandato pasado fueron 6,5 millones.

Línea eléctrica en el Barranco de la Muerte

Comenzarán, en breve, las obras acordadas entre Urbanismo y Endesa para que ejecutar una variante subterránea de las líneas aéreas de alta tensión existentes entre el borde oeste del barrio de Parque Venecia y el camino del Tiro de la bola, que atraviesan la zona verde pública del parque del Barranco, lo que supondrá este año retirar las torres de la línea eléctrica junto al CEIP María Zambrano, para las que los vecinos y la comunidad educativa pedían una solución.

Todos los trabajos, que conllevarán un plazo de 6 meses, costarán 1.099.832,68 euros, IVA no incluido, de los que Endesa asumirá 250.000 euros, mientras que el Ayuntamiento invertirá 548.614,55 euros. En la misma zona, el Ayuntamiento de Zaragoza construirá un canal perimetral de alivio en el Barranco de la Muerte, en la trasera del CEIP María Zambrano y el Cuartel de la Policía Local, para incrementar el nivel de seguridad frente a los episodios excepcionales de tormentas.

El canal perimetral, en la segunda mitad del año

El diseño, que se ha dilatado en el tiempo por la supervisión solicitada por la CHE, institución que ha hecho aportaciones a la planificación de la infraestructura, ya ha salido a información pública. El objetivo es poder iniciar las obras en la segunda mitad del año, para las que existe una partida de 1,1 millones de euros en el Presupuesto de 2024. Una vez supere la fase de exposición pública y la licitación, que se lanzará en antes de mitad de año, podrán empezarse las actuaciones del canal perimetral de alivio, para las que se tiene un plazo de ejecución de 6 meses. Esta obra, ha recordado Chueca, aumentará la seguridad en momentos de tormentas excepcionales como la del 6 de julio.

La alcaldesa ha contrapuesto las obras que desarrolla el Ayuntamiento en el barrio, que "ha intervenido en tiempo récord" tras la tormenta y la actuación del Estado, que no ha publicado las ayudas por la tormenta. Lo iba a hacer en el primer trimestre de este año. "Mucho me temo que, con la inestabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez, que ni siquiera ha presentado unos presupuestos, difícilmente va a poder incorporar estas ayudas", ha advertido. Confía, no obstante, que se resuelva con rapidez porque "son muchas las empresas que esperan esa aportación económica desde hace más de ocho meses".