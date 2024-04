El pueblo con más niños de Zaragoza multará con 50 euros a los que jueguen a la pelota en su bulevar

Media docena de señales recuerdan en el bulevar de Cuarte de Huerva, el pueblo con mayor porcentaje de menores de 15 años (un 25%) de Zaragoza, que los mayores de 4 tienen prohibido jugar al balón. "Bajo sanción", se advierte. Un aviso que hasta ahora solo servía para asustar, pero que a partir de quince días, a contar desde hoy, se hará realidad. Las multas ordinarias serán de 50 euros, a pagar por los padres. Pero dependerá, en todo caso, del ánimo del instructor. Jugar al balón será considerado una infracción leve y, según sus consecuencias, podría acarrear sanciones de hasta 720 euros.

Cuando el civismo y la paciencia escasean solo queda recurrir a lo que más duele: 'tocar' la cartera. Porque de nada sirve instalar una señal de prohibido cuando la conducta vetada no figura como infracción en ninguna normativa. Años han tardado en darse cuenta en Cuarte de Huerva. Tras "varias incidencias" ocurridas en el bulevar que han supuesto intervenciones por parte de la Policía local por "pelotazos" a viandantes y clientes de las terrazas, el Ayuntamiento ha decidido ir un paso más allá y multar esta vez de verdad.

Señal de prohibido jugar al balón a mayores de 4 años en el bulevar de Cuarte de Huerva. Guillermo Mestre

La prohibición recogida en el cartel, según se dijo en el pleno municipal del 30 de enero, se quedaba "en agua de borrajas". Para darle efectividad, el equipo de Gobierno ha impulsado una modificación de la 'Ordenanza municipal sobre protección de la convivencia ciudadana y prevención de actuaciones antisociales' que consiste en incluir en el artículo 10.3, el que recoge las prohibiciones en "jardines, parques y zonas peatonales", que se practiquen "actividades o juegos que puedan ocasionar molestias a los usuarios, en los lugares señalizados al efecto". Y la única señal que hay, por ahora, es la de que está prohibido jugar al balón para los mayores de cuatro años.

La aprobación definitiva del cambio se publicó este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza y entrará en vigor en 15 días. Está pensada para que los futboleros dejen de incordiar en el bulevar. Pero no solo. La alcaldesa de Cuarte de Huerva, Elena Lacalle, explica que se busca hacer cumplir las señales que colocaron hace años. "La Policía no tenía herramientas, y ahora ya las tiene", argumenta. Y no descarta que la prohibición "se pueda ampliar" a más actividades, como a evitar que los niños golpeen con una pelota la pared de un unifamiliar como si fuera un frontón; y a otras zonas, pues en el pleno se habló de la plaza de España y la replaceta.

Lacalle dijo en el pleno que no se añade una nueva prohibición, sino que se regula. Se sancionará en los casos en los que se avise a los chavales varias veces y aún así continúen. Es, explica la alcaldesa, "llamar la atención con contundencia". Y no le falta razón. La gravedad puede hacer que, según las consecuencias, la sanción a los niños que pagarán los padres se dispare a 720 euros.

Las alternativas

En el pleno de Cuarte, solo el PSOE votó no. Aunque reconocen que algún pelotazo ha habido, señalaron que las terrazas se han ido ampliando y los clientes están ahora más cerca de la zona de juego. "Así es más fácil que ocurran estas cosas", alertaron. Se pidió, por ello, que se busquen lugares para que los niños puedan jugar cerca del centro y donde puedan estar los padres.

A modo de alternativa, se propuso incluir un espacio multijuego en el parque Alcalde Jesús Pérez o dejar las puertas abiertas de centros escolares como el colegio Ramón y Cajal. O 'blindar' una zona de juegos en el propio bulevar con paredes de metacrilato, como si fuera una pista de pádel, para que los padres puedan ver lo que ocurre dentro mientras sus hijos se divierten. "Cuarte tiene la declaración de 'ciudad amiga de la infancia' de Unicef, y hay que intentar no cortar las alas a los niños y quitarles espacios para jugar", proclamaron.

Lacalle indicó que se valorarán alternativas para zonas deportivas, pero insistió en la necesidad de preservar el bulevar, "la plaza más importante del municipio". Y en la que dentro de quince días, cuando entre en vigor el cambio en la ordenanza de prevención de conductas antisociales, los mayores de cuatro años no podrán jugar al balón. Bajo sanción, esta vez sí, de 50 euros, que llegarán a 720 en los casos mayor gravedad.