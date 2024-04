Conciliación en Semana Santa: "En años como este las dificultades se agravan aún más"

La Semana Santa de Aragón, este año, se alarga más de lo deseado por muchas familias que tienen que hacer un auténtico encaje de bolillos para conseguir conciliar desde este lunes y hasta el próximo, cuando los menores volverán, tras diez días de vacaciones, a la escuela. "La determinación de estas fiestas depende de cómo caiga la Semana Santa. Es una decisión que se tomó hace años en el Consejo Escolar de Aragón, pero cuando sucede como este año las dificultades para conciliar se agravan más de lo habitual", reconocen desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de la Escuela Pública de Aragón (Fapar).

El problema se replica en todas las familias y, tal y como destaca Miguel Ángel Sarralde, presidente de la Federación Cristiana de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Aragón (Fecaparagón), es habitual acabar tirando de vacaciones, días propios, colonias urbanas o incluso de los abuelos. "Es complicado y especialmente cuando se trata de niños de infantil o primaria", detalla.

Y para ello la oferta de actividades en estas jornadas se multiplica: granjas escuela, actividades deportivas, de baile, científicas e incluso de idiomas. A ello se suman las colonias organizadas en los propios centros educativos, tanto las gestionadas por las ampas o agrupaciones deportivas, como sucede en los concertados, o las que están bajo el paraguas del programa 'Abierto por vacaciones', impulsado por el Gobierno de Aragón en los públicos.

De hecho, más de 1.500 escolares de las tres provincias participan en algunos de los campus organizados en los 53 centros abiertos. Un ejemplo son los 50 que este lunes disfrutaban de la escuela de magia montada por la empresa LudicoSport en el colegio Valdespartera de Zaragoza. "Hemos ido buscando pistas por todo el patio. Había un sombrero con un conejo, una varita, una alfombra... y nos iban dando puntos", explicaba Paula, alumna de 3º de primaria, que hacía las veces de portavoz del equipo Gryffindor.

En esta mágica jornada, los participantes de mayor edad se han dividido, para toda la semana, en dos grupos: Gryffindor, haciendo honor al de Harry Potter, y Varita. "Ahora estamos haciendo un dado y luego nos explicarán cómo convertirlo en mágico", detallaba la menor, encantada de disfrutar de estas actividades en vez de las habituales del colegio.

Marta, también de 3º de primaria, iba en el equipo contrario: "Lo que más me ha gustado es el juego de despistar. Hemos hecho de trileros". "Ahora les voy a decir a mis padres que si no lo adivinan me tienen que dar un billete de 20 euros", proponía entre carcajadas, al tiempo que aseguraba que tenía "muchas ganas" de participar en las propuestas previstas para esta semana.

Su ahora compañera Carlota era feliz con todas ellas: "Me gusta mucho la magia y Harry Potter. Me he visto todas las películas". Para ella era una de las primeras veces que participa estas colonias, pero de momento se encontraba encantada con la experiencia. "Vamos a hacer una varita, aunque yo ya tengo una casa", sostenía con una media sonrisa en la cara.

A solo unos metros no paraban de repetirse nombres: Jorge, David... y así sucesivamente. Los más pequeños iban pasándose una pelota amarilla, como si la de quidditch se tratara, mientras aprendían los nombres de sus compañeros. También jugaron con un dado gigante y, mágicamente, siempre conseguían que la suma de las dos caras que estaban opuestas diera siete. "¿Cómo lo lográis?", les preguntaba la monitora ante su cara de sorpresa.

En el patio, los de edades intermedias se dedicaban a dibujar números con sus propios cuerpos. "No se quiere poner de palito", se quejaba una niña en referencia a su compañero, clave para conseguir emular un siete. Al lado, otros menores se iban arrastrando por el suelo para lograr hacer un dos. "Todas las actividades, incluso las deportivas, las intentamos ligar con la magia", explicó Priscila Ochoa, coordinadora de estos campus gestionados por LudicoSport.

Tras centrar la primera jornada en Harry Potter, este martes será el turno del ilusionista Juan Tamariz. "Vamos a abordar varios tipos de magia: la circense, de cerca... Y cada día aprenderán un truco que luego podrán poner en práctica en casa", especificó, al tiempo que destacó el "aprendizaje" que se logra en estas jornadas.

Ampliación de los programas

En estos días, los colegios participantes facilitan, a través del juego, la conciliación de las familias, que reclaman una ampliación de los programas. "Habría que avanzar en el Plan Corresponsables (que es gratuito) en periodos vacacionales", proponen desde Fapar, ya que recuerdan que no todos los centros se suman al planteamiento actual y que "muchas familias no pueden asumir el coste". Por su parte, desde Fecaparagón insisten en que los colegios de la red concertada, también sostenidos con fondos públicos, puedan "dotarse de ayudas por parte de la Administración en consonancia con las del 'Abierto por Vacaciones'".