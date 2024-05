Condenado en Zaragoza por emprenderla a puñetazos con un taxista a mitad de trayecto

La de taxista se ha convertido en una profesión de riesgo en Zaragoza. Sobre todo, cuando el servicio se presta de noche y en zonas de ocio. Porque suele ser entonces cuando se multiplican las agresiones y los ‘simpas’. Y no, afortunadamente no se produce una brutal paliza cada fin de semana. Pero cada vez son más los clientes que reaccionan de forma violenta y terminan soltando puñetazos al conductor. Se trata de delitos calificados casi siempre como leves, porque no requieren más que de una cura y varios días de recuperación. Pero el goteo de denuncias resulta preocupante.

Un juzgado de Zaragoza acaba de condenar a un joven por uno de estos sucesos. Los hechos se produjeron en la madrugada del 24 de septiembre de 2023, cuando el acusado y su pareja decidieron poner fin a una noche de fiesta y coger un taxi para hacer el trayecto que va de la calle Manifestación a la plaza de Las Canteras. Pero ni los clientes llegaron a su destino ni el taxista pudo terminar su turno.

El repunte de las agresiones y los impagos ha hecho que en los últimos años se dispare la instalación de cámaras de seguridad en los taxis de Zaragoza. De esta forma, cuando hay un problema, el taxista puede utilizar las imágenes como prueba. Y eso es lo que hizo la víctima del ataque que ha hado lugar a la última sentencia condenatoria. Gracias a la grabación, la Policía Nacional logró detener y abrir diligencias al agresor, un joven identificado como J. A. U. al que no le sentó bien que el conductor hiciera un reproche a su acompañante.

Le tiró un billete por la ventanilla

Como explicaba en su denuncia y recoge ahora la jueza en su sentencia, los clientes “presentaban signos de embriaguez”. En la grabación se aprecia como ella se coloca en el asiento más próximo a la puerta trasera derecha y él, detrás del taxista. Al llegar a la altura del número 38 del paseo de Sagasta, la mujer vomita en el interior, hecho que llevó al conductor a detener el vehículo y preguntarle por qué no le había avisado. Aquello no sentó bien al acusado, que primero le tiró un billete de diez euros a través de la ventanilla y luego le soltó una tanda de puñetazos.

El joven se introdujo en el coche a través de la puerta del copiloto y tras encararse con el taxista, empezó a agredirle. Después, cerró de un fuerte portazo y salió corriendo junto a su pareja. Afortunadamente para la víctima, seguía allí parado cuando pasó una patrulla de la Policía Nacional a la que dio el alto y dio cuenta de lo sucedido. Contó a los agentes que su agresor había huido hacia la zona de Zumalacárregui y les dio una descripción que permitió localizarlo.

La patrulla pidió una ambulancia para que asistiera al herido, que tras recibir una primera cura renunció a que los trasladaran al hospital, ya que no había nadie que se hiciera cargo del vehículo. Sin embargo, este se trasladó después a urgencias, donde tramitaron un parte médico por agresión.

El reconocimiento de los hechos por parte del encausado, al que defiende la abogada Cristina Martínez, permitió llegar a un acuerdo entre las partes, de forma que se impone al primero una multa de 150 euros por las lesiones y se le obliga a indemnizar con otros 300 al taxista. Su abogado, Marco Antonio Navarro, ha representado a bastantes miembros de la de la Asociación Provincial Autotaxi de Zaragoza (Apatz) que han sido víctimas de ataques similares. “Se está produciendo una clara escalada de la violencia hacia este colectivo. Es cierto que la mayoría son delitos leves que el Código Penal castiga con multas, pero también se están dando condenas de prisión”, remarca.

La implantación de cámaras de videovigilancia está siendo progresiva. De los 1.777 taxis que hay en Zaragoza, en 2020 las llevaban el 10%; en 2022, un 17% y en la actualidad se han disparado hasta un 40%. El presidente de Apatz, Miguel Ángel Perdiguero sitúa el punto de inflexión hace un año y explica que todos los vehículos nuevos las incorporan. En su opinión, en dos o tres años el uso de cámaras, que solo pueden grabar el interior del vehículo y sin sonido, "estará generalizado en toda la flota".