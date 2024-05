Los vecinos de El Gancho recordarán a la víctima de la calle de Boggiero con un minuto de silencio

El zaragozano barrio de El Gancho se encuentra consternado tras el homicidio de una mujer de 40 años cometido en la noche del viernes al sábado en la calle de Boggiero. “Hemos vuelto a los niveles de ‘okupación’ y delincuencia de 2018 y eso que la Policía pasa por aquí constantemente”, señala Óscar Villanueva desde el movimiento vecinal Vive El Gancho, quien destaca que el suceso “tristemente no nos ha cogido por sorpresa”. “Ya hemos sufrido antes varios intentos de homicidio, además de peleas con todo tipo de armas, robos con violencia y muchas situaciones complicadas más”, denuncia.

Este lunes a las 21.00 en la plaza de San Pablo, Vive El Gancho ha convocado un minuto de silencio en recuerdo de la mujer, para expresar su rechazo a lo ocurrido y trasladar apoyo y cariño a la familia de la víctima. También se leerá un manifiesto y se encenderá una vela. Se espera la presencia de asociaciones vecinales, y de comerciantes. Además, se ha invitado a políticos.

Durante este domingo, muchos vecinos se acercaron hasta donde fue encontrado el cuerpo. Hubo quien pasó de largo, pero no dejó de señalar el lugar y también quien se detuvo unos instantes. "Me he criado aquí, es una lástima lo que ha ocurrido", lamentaba un joven.

El hombre, de 50 años, que fue detenido como sospechoso de haber cometido el crimen sigue en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial. El plazo para ello concluye este lunes y es muy probable que el Grupo de Homicidios, responsable de la investigación, lo apure.

Hasta el momento se ha descartado que el crimen tenga que ver con la violencia de género al no tener relación la víctima y el detenido. También se ha desmentido que tuviese la mujer tuviese un corte en la garganta como se señaló en un primer momento.

Tras recibir el aviso el sábado a primera hora de la madrugada de que una mujer estaba tendida en el suelo junto al número 150 de la calle de Boggiero, los agentes de Policía y los servicios de Emergencia que se personaron pudieron hacer poco más que constatar que estaba muerta. También acudieron agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana, efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción y la Policía Científica. El levantamiento del cadáver fue autorizado por el juez de instrucción sobre las 3.00 y se trasladó por la Hermandad de la Sangre de Cristo al Instituto de Medicina Legal para practicarle la autopsia.