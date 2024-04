Zaragoza levanta el veto a los castillos hinchables y bonificará a los feriantes

Los feriantes de Zaragoza tendrán bonificaciones. Es el compromiso que ha asumido con ellos el concejal de Participación Ciudadana, Alfonso Mendoza, que se ha reunido con Ángel Barata, presidente de la Asociación Industrial de Feriantes, para escuchar sus reivindicaciones. El encuentro, aseguran desde el Ayuntamiento, "se ha celebrado en un clima de entendimiento por ambas partes y con la voluntad de facilitar el trabajo". Y unos días antes de que se discutiera en el pleno una moción del PSOE en la que se instaba a que se reconociera el interés cultural y social de las actividades de los feriantes para conceder bonificaciones y exenciones fiscales y a garantizar que los costes soportados en concepto de pago de tasas mantengan niveles análogos a los de 2023 así como a autorizar la instalación de atracciones hinchables cumpliendo con las medidas de seguridad.

La consejería permitirá, también, la instalación de los hinchables, "siempre que la atracción cuente con todas las condiciones legales y los permisos exigidos, bajo la responsabilidad del feriante de desmontar o no montar cuando las condiciones meteorológicas no sean las adecuadas debido, por ejemplo, a fuertes rachas de viento". Marcos Eced, ingeniero técnico industrial y especialista en revisión y certificación de eventos públicos y que acreditó 58 parques infantiles el año pasado, considera que solo es de aplicación para los feriantes. En su caso, aún está esperando una respuesta por escrito sobre la denegación de permisos. El único pronunciamiento del concejal Alfonso Mendoza se produjo en una comisión de Régimen Interior, en la que señaló que el Consistorio "no va a autorizar la instalación de hinchables en la vía pública, en el exterior, por razones de seguridad".

Respecto a la ordenanza fiscal, Mendoza ha reiterado que no se ha modificado en los últimos años y que "el cálculo del precio es una cuestión técnica recogida en dicha normativa". No obstante, "ha manifestado su voluntad de estudiar la forma de introducir criterios de bonificación". La de este miércoles ha sido una primera reunión, de tal forma que todas estas cuestiones se irán concretando y resolviendo en los próximos días, según han informado fuentes municipales.