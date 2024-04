Un inspector de policía de Zaragoza niega que falseara un informe para culpar a un inferior

El inspector de la Policía Nacional en Zaragoza al que un subordinado denunció acusándolo de mentir deliberadamente en un informe para intentar echarlo ha dado ya su versión de los hechos ante el juez que lo investiga como presunto autor de un delito de falsedad en documento oficial. Según el denunciante, su superior firmó una minuta -escrito interno- en el que dejaba entrever que había abandonado su puesto de trabajo antes de hora dejando los calabozos de la comisaría de Delicias sin vigilancia. Sin embargo, el encausado asegura que no escribió nada que no fuera cierto y entiende que ha habido un error de interpretación.

Como publicó HERALDO, los hechos que se atribuían al ahora denunciante eran especialmente graves. Hasta el punto de que dieron lugar a la apertura de un expediente disciplinario que podría haberle supuesto un severo castigo: desde el traslado forzoso hasta seis años de suspensión de empleo y sueldo. Sin embargo, el procedimiento se resolvió con una propuesta de archivo. Tras una serie de pesquisas internas, la instructora del expediente recordaba que el día de los hechos el funcionario expedientado estuvo de servicio en los calabozos “desde las 13.00 a las 20.00 ininterrumpidamente”. Según esta, las cámaras de seguridad grabaron el momento del relevo de turnos conforme al protocolo, por lo que no hubo abandono de trabajo.

Una vez archivado el expediente disciplinario, el policía decidió denunciar a su superior por la vía penal. Y el titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Zaragoza entendió que había argumentos suficientes para citar en calidad de investigado a este inspector de la Policía Nacional, quien ha tenido ahora oportunidad de dar su versión de los hechos. Cabe recordar que el delito que se le atribuye acarrea una pena de prisión, de ahí la relevancia de un caso en el que también están declarando en calidad de testigos otros diez miembros de la Jefatura Superior de Aragón, entre ellos dos altos mandos: el jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana y el comisario provincial.

Dejaron un servicio a medias

Los hechos que han dado lugar a esta causa se remontan a la tarde del 8 de septiembre del pasado 2023, cuando el ahora denunciante prestaba servicio junto a otro compañero en los calabozos de Delicias en turno de tarde. Según este, su superior redactó un informe en el que decía que ambos se marcharon antes de que a las 19.55 llegara una patrulla para hacerles el relevo. Decía también el investigado que esta patrulla tuvo que dejar una asistencia por hurto a medias para relevarlos y que los detenidos no se quedaran sin vigilancia.

Durante su declaración ante el juez, el inspector confirmó que cuando le pidieron que enviara una patrulla para hacer el relevo en los calabozos “todos los indicativos estaban ocupados”. Por ello, tuvo que enviar a la patrulla “que más rápido podía acabar”. Sin embargo, reiteró que estos compañeros estaban cubriendo un hurto en un supermercado y no pudieron acabar las gestiones. “¿Es un perjuicio grave, grave a la función? No, pero se podría haber completado el trabajo”, manifestó el encausado. Porque lo que también mantiene este es que el denunciante se fue aquel día a las 20.10, “cuando tenía la salida a las 20.30”.

El inspector insistió en que no mintió a la hora de redactar su informe. Porque, según este, nunca dijo que el denunciante y su acompañante se marcharon de los calabozos antes de que llegara el relevo dejando sin vigilancia a los detenidos. “He leído muchas veces ese párrafo de la minuta y en ningún momento he visto que pudiese decir que abandonan el calabozo; no veo donde yo haya puesto que dejan a los detenidos sin custodia, con el riesgo que supone para su fuga o integridad”, declaró.

Según el investigado, cuando preguntó a los compañeros a qué hora había hecho el relevo en la comisaría de Delicias, uno de ellos le respondió que a las 19.55 “ya estaban solos en los calabozos”.

“Yo en ningún momento digo que ellos lleguen allí y los funcionarios de calabozos y custodias -el denunciante- no se encuentren en el lugar. No lo digo en el informe, no lo dije en ninguno de los mensajes ni llamadas ni conversaciones que tuve con responsables y compañeros. Y no lo hago constar en ningún momento en la minuta”, concluyó.

Tras escuchar al inspector encausado y a los testigos, el titular del Juzgado de Instrucción número 11 tendrá que decidir si hay prueba para seguir adelante con el caso u opta por su archivo.