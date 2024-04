Los feriantes de Zaragoza piden una bajada de las tasas: "Nos van a buscar la ruina"

Piden trabajar en el que para muchas familias es su único modo de vida y sustento. Pero denuncian que con las tasas que deben abonar al Ayuntamiento de Zaragoza por la ocupación del espacio público les es totalmente imposible hacerlo. Medio centenar de feriantes de todas las edades, niños incluidos, se han concentrado este viernes durante horas en la plaza del Pilar para exigir que les vuelvan a cobrar lo mismo que hasta ahora. De lo contrario, no volverán a desplegar sus atracciones en la ciudad.

Desde las 9.00 y con previsión de continuar hasta las 14.00 han lanzado un grito de auxilio para un sector que han reivindicado como parte de la cultura. "Solo queremos pagar las mismas tasas que hemos pagado siempre, con la subida del IRPF de toda la vida", resumía el presidente de la Asociación Industrial de Feriantes de Aragón, Ángel Barata. Según lamentaba, por poner un ejemplo en la Cincomarzada del año pasado, con tres atracciones más que las que pensaban poner en esta edición, pagaron 960 euros. Y en 2024 les solicitaban 2.000, tras un descuento del 50% por tratarse de una actividad de interés general.

No estarán tampoco en San Jorge ni en las fiestas de los barrios y seguirán sin montar mientras el coste por ocupar el espacio público sea el mismo. Se trata de una situación que, según explica Barata, está llevando a muchas familias a su límite. "Nos van a buscar la ruina a más de uno, porque para empezar ha habido gente que ha tenido que pedir un préstamo que ahora mismo no puede pagarlo porque se han cerrado en banda y no quieren negociar", lamenta.

Reivindican por ello una reunión con el Ayuntamiento en la que puedan buscar una solución a esta situación. Desde el gobierno municipal han explicado en numerosas ocasiones que las tasas no se han movido, porque se guían por las ordenanzas y estas no han variado en el último año. Sin embargo, sí que es cierto que lo que se les pedía antes a los feriantes y lo que se les reclama ahora es diferente. "Son unos pagos altísimos, muy elevados, demasiado", critica el presidente de la entidad.

De momento, ese encuentro no se ha producido, aunque la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, se mostró ayer dispuesta a que el concejal del área correspondiente les atendiera. Según Barata, la única explicación que han recibido por ahora es que anteriormente las tasas no se estaban aplicando correctamente. "Con esto no podemos montar ni se puede hacer nada. Es todo pagar, pagar y pagar y la vaca no da más leche", critica el portavoz de los feriantes.